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影／大白狗監督小主人寫功課 網笑：當狗也不容易

2019-03-17 16:45聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

中國貴州貴陽，有一隻白色名為「飯糰」的狗狗，聽令「監督」小主人做功課，前爪搭在桌子上，神情嚴肅的盯著前方小主人寫功課的影片，近期曝光，在網路走紅，讓「飯糰」瞬間成網紅；有網友爆笑表示，「這隻狗還真不容易，為這個家操碎了心。」

綜合陸媒報導，飼主徐亮表示，「飯糰」目前快滿3歲，從小跟女兒一起長大，由於他從「飯糰」還是幼犬時就積極訓練牠，如今已經學會握手、靜臥不動、守護物品，以及躍過障礙物等技能，但這監督技能卻是意料之外。

徐亮指出，那天他忙著做事，但又怕女兒貪玩，於是隨口對飯糰說，「看著姊姊寫作業」，不料飯糰真的聽懂了，馬上跑到女兒的桌前，前爪搭上桌子，神情嚴肅的「站著監督」她寫作業。

徐亮還表示，如果女兒貪玩不認真，只顧玩手機，「飯糰」也會「有反應」，但當然沒辦法像真人一樣監督就是了。

除了「飯糰」以外，徐亮還另外收養了3隻流浪狗，目前在他訓練隻下，也都可以一起當女兒寫作業的「監督員」了，只是都沒有「飯糰」這麼認真，也沒有「飯糰」能堅持的時間長。

「飯糰」監督小主人寫作業的影片曝光後，立刻在網路走紅，不過有網友質疑，這是飼主刻意擺拍，其他則有網友爆笑表示，「小孩子不要辜負狗狗的心意」、「狗生不易」和「狗也是操碎了心了」

中國貴州貴陽，有一隻白色名為「飯糰」的狗狗，聽令「監督」小主人做功課，前爪搭在桌...
中國貴州貴陽，有一隻白色名為「飯糰」的狗狗，聽令「監督」小主人做功課，前爪搭在桌子上，神情嚴肅的盯著前方小主人寫功課的影片，近期曝光，在網路走紅。圖片擷取YouTube/01其他 Unlisted影片
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