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擊斃油麻地砍人兇嫌 警FB列開槍守則：作出正確判斷

2019-03-17 16:14香港01 記者陳蕾蕾、鄧詠中／報導

16日中午12時許，油麻地新填地街及北海街交界，街頭位置發生搶劫傷人案。（黃偉民...
16日中午12時許，油麻地新填地街及北海街交界，街頭位置發生搶劫傷人案。（黃偉民攝）
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油麻地佳寶超市昨（16日）發生男子持刀砍人事件，警方制止時將男兇嫌撃斃。警方今日（17日）凌晨於Facebook上列出三項開槍守則，指案中開槍警員是根據武力使用守則，「作出正確判斷」後使用槍械；另外，記者今早返回超市視察，佳寶照常營業，惟昨日受驚的女店員不欲多談事件；至於被奪去刀具的燒臘店老闆，表示當時正在工作，店內無人目賭經過，事發時亦不知道被偷去刀具，又指現時已將刀具收起，不再放於當眼位置。而事件中被砍傷50歲姓劉男經理，目前仍在醫院留醫。

警方：警員作正確判斷後開槍

昨日事件中警員向兇嫌發出警告無效後，一名警員及後向其胸腹位置開槍，兇嫌送院搶救後證實不治。警方今日（17日）凌晨於香港警察Facebook上發文，指警方對警務人員使用槍械有嚴格的指引，並列出在三種情況下，警員可開槍，包括為保護任何人、拘捕任何企圖逃避警方拘捕的人，及平息騷動或暴亂；警方又指，經初步調查，開槍的警員是根據武力使用守則，「作出正確判斷」後使用槍械。

警方表示，對警務人員使用槍械有嚴格的指引，根據《警察通例》規定，警務人員可在下述情況使用槍械：

(a) 保護任何人，包括自己，以免生命受到威脅或身體受到嚴重傷害；或

(b) 拘捕任何企圖逃避警方拘捕的人，而該人屬警務人員有理由相信剛犯了嚴重暴力罪行的人；或

(c) 平息騷動或暴亂。

但必須是在不能以較溫和的武力來達到其目的時，才可使用槍械。

涉事「佳寶」照常營業　女店員受驚不欲提事件

記者今早到現場視察，涉事的超市「佳寶」照常營業，不少顧客在內選購貨物，昨日一度受驚的女店員今日亦如常上班，但表示不欲提起事件，「不想再提這件事」。至於昨日被兇嫌搶刀的燒臘店，今日亦照常開業，其老闆指已於上址開舖約五十年，事發時並不知道被取去刀具，當時員工均在工作，亦未看見兇嫌取刀過程，直指「偷我們一些東西，我怎知」，「沒人看到」。他表示，現時已將刀具收起，不放在顯眼處，認為昨日處理事件的警察「英勇」，又表示「犯案者罪有應得」。

街坊：擔心殃及池魚

蘇女士指，對事件感到憂心，每朝都會到上址街市買菜，有時會到佳寶選購，但不認識涉事「佳寶」的職員，偶爾人客多較多的時候，「（職員）有時會做到臭臉」，「可能口氣不佳」。她又表示「擔心殃及池魚，一天到晚都過來買菜，嚇壞我們」。她指，平時該處不時會見到南亞裔人士「搞事」，附近亦有道友出沒，有時「扒走錢包」。

關先生指，平日不見上址有可疑人出沒，自己偶爾會到佳寶購物，有時會見佳寶經理因「高買」等事與客人爭執，會「大聲點」、「有點火氣大」，又認為該名男經理平日態度友善。對於發事意外，他表示「不怕，又不是針對我們。」

CCTV揭拿刀後跑入佳寶 警告無效警員開槍

油麻地佳寶超市昨（16日）發生持刀砍人案，警方及後將男子撃斃。附近CCTV片段顯示，一名可疑男子於燒臘鋪拿刀後，跑向佳寶超級市場，當時一輛衝鋒隊警車及時駛至，兩名衝鋒隊警員立即下車追捕。及後該名男子向店內的男經理揮刀，砍向其後腦，警員趕至向兇嫌發出兩次警告不果，情況危急下，見疑犯欲再砍經理時，一名男警開槍一響，可疑男子胸腹中槍。

警方指，昨日下午約12時30分，警方在新填地街與西貢街交界巡邏期間，發現一名54歲男子持刀向北海街方向跑去，警員遂上前追截，該名男子及後進入新填地街與北海街交界「佳寶超市」，並以刀襲擊店內一名50歲男職員，警方向男子發出口頭警告後不果，當該名男子企圖以刀再襲擊男職員時，一名男警員向兇嫌開了一槍。

男兇嫌胸部受槍傷，昏迷被送往廣華醫院治理，於下午1時21分證實死亡；而事件中的男職員頭部受刀傷，清醒被送往廣華醫院治理。案件已交由西九龍總區重案組跟進調查，警方呼籲任何人如目睹該宗案件或有資料提供，請致電3661 8255與調查人員聯絡。

燒臘店老闆指，事發時並不知道被取刀具。（鄧詠中攝）
燒臘店老闆指，事發時並不知道被取刀具。（鄧詠中攝）
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超市女店員表示不欲提事件。（鄧詠中攝）
超市女店員表示不欲提事件。（鄧詠中攝）
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文章授權轉載自《香港01》

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