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阿聯急徵漢語教師 年薪台幣168萬免繳稅

2019-03-17 15:10世界日報 中國新聞組／北京17日電

漢語目前在多個國家引起學習熱。圖為漢語志願者在蒙古國一所學校講課。 新華社資料照
漢語目前在多個國家引起學習熱。圖為漢語志願者在蒙古國一所學校講課。 新華社資料照
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阿聯（阿拉伯聯合大公國）教育部日前發布急聘漢語教師的公告，引起中國網民熱烈討論，一時間登上微博熱搜。據稱，阿聯教育部將提供月薪1萬6000迪拉姆（約3萬元人民幣、4356美元），換算年薪約36萬人民幣（約168萬台幣），且無需繳納個人所得稅。有網友表示「好想去」，但也有人質疑，這工資在當地偏低。

環球時報報導，據阿聯教育部網站招聘啟事，教育部計畫在全國200所公立中小學開設漢語課程，因此急需招聘200名「高素質漢語教師」。中國孔子學院總部／國家漢辦根據雙方合作協議，協助阿方在華招聘中國籍漢語教師，提供月薪1萬6000迪拉姆。

當地一名大學副校長貝塔亞伯表示，這些年，阿聯的漢語教育蓬勃發展，尤其是中國國家主席習近平去年7月到訪後，當地漢語教學明顯「換擋提速」。

另據每日經濟新聞報導，雖然漢語老師聽起來似乎並不難當，但據公告顯示，此招聘報名條件並不低，包括具有相關專業大學學士及以上學位，如漢語國際教育、中文、外語、教育等；具有至少一年以上的海外中小學漢語教學經驗；普通話達到二級甲等及以上水平，能熟練使用英語，聽說讀寫流利；同時掌握阿拉伯語者優先；持有孔子學院總部／國家漢辦《國際漢語教師證書》者優先錄用。

而且在所需提交的證明材料中還包括普通話證書、教師資格證、雅思成績等（掃描件），同時，還要參加較為嚴格的面試。

除此之外，多數人最關心的就是具體的薪資待遇了。公告顯示，阿聯教育部除將提供月薪1萬6000迪拉姆（約3萬人民幣），無需繳納個人所得稅之外，還將提供漢語教師本人和配偶以及最多三個未成年子女（18周歲以下）一次國際往返機票、提供漢語教師本人和配偶以及最多三個未成年子女（18周歲以下）的醫療保險、提供漢語教師本人辦理工作簽證及阿聯居民身分證的費用，以及在漢語教師抵達阿聯後未找到長期住所前、免費提供一至二周的酒店住宿。

消息一出，立刻就有網友坐不住了，有人羨慕稱「好爽！我想去」，但是也有一些人質疑，按照阿聯的消費水平，「這工資會不會有點低？」

據世界銀行數據顯示，2017年阿聯人均國民總收入為3萬9130美元，按當前匯率約合14萬4萬迪拉姆，也就是月入1萬2000迪拉姆。不過，當地消費水平也偏高。

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