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食堂發霉、食材變質 成都中學校長被解聘

2019-03-17 14:55中央社 上海17日電

成都七中實驗學校小學部爆發食安醜聞。（取自微博）
成都七中實驗學校小學部爆發食安醜聞。（取自微博）
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成都七中實驗學校因食安問題引發家長維權，相關新聞在網路快速傳播。事件發生5天後，聯合調查組今天證實，該校校長江宏因「化解調處矛盾不力」等原因被解聘。

川報觀察報導，成都七中實驗學校食堂管理問題成都市聯合調查組今天舉行新聞發布會，是12日事件爆發後，首次對媒體完整的說明。這場說明會也是官方的「澄清大會」，除了澄清網路謠言，並指疑似有人製作虛假食材圖片在網路傳播。

成都七中實驗學校是一所民辦學校，由成都高達投資發展有限公司全資控股並和當地名校成都七中合作。這次出問題的食堂管理方德羽後勤公司是去年8月才入駐。

作為懲處，成都高達投資和學校法定代表人因履行辦學責任不到位被立案調查。

此外，鑒於成都七中實驗學校管理制度不健全、責任落實不到位、化解調處矛盾不力，該校校長江宏承擔責任，已被校方董事會解聘。

新聞發布會說明事件爆發經過，並指網路上有些相關訊息是謠言。譬如：有家長因孩子長期拉肚子而到學校打工臥底一個月，就是不實消息；此外，發布「維權家長跳樓身亡」消息的網民也被以尋釁滋事罪刑事拘留。

成都市市場監管局局長賀欣說，網路流傳了一些被認為是學校食堂裡發霉、變質的食材照片，但取樣的18批次食材檢測後，除了粉條樣品有霉斑，檢驗結果不合格外，其餘17個樣品目前所檢項目未發現問題，另有3批次樣品沙門氏菌明天上午有初步結果。

賀欣還表示，在檢查廚房冷凍庫時，調看廚房內監控影片後，發現有人「疑似製作虛假食材圖片」，與網上炒作的圖片相似。溫江區市場監管局已將涉嫌犯罪線索移送公安機關。

根據成都溫江區長馬烈紅，事件起因是該校小學部四年級6名學生家長10日向學校反映，學生在3月8日下午出現腸胃不適，要求前往食堂查看，並拍攝食堂情況，將部分圖片發至網上。

12日部分家長和校方展開溝通協調會議，要求撤換部分食材品牌，停用冷凍食品及複合式調味料等。

當天晚上，愈來愈多家長在校內外聚集。晚上9時，部分家長看到有配送公司人員正在食堂搬運食材，便出手阻止、並對食堂內和冷凍庫存放的各種食材拆封並拍照，結果與校方工作人員及配送員發生肢體衝突。

到了13日凌晨，在部分家長見證下，溫江區市場監督管理局和第三方檢測機構的工作人員開始對車內及庫內食品進行取樣送檢，區公安分局對8名食堂責任人展開全面深入調查。

截至3月16日12時，成都七中實驗學校已有905人到當地6家醫院就診體檢，其中，就診76人，體檢829人。就診學生中，一人因急性闌尾炎住院手術治療、一人因慢性胃炎入院治、一人因急性胃腸炎留觀輸液治療後離院、一人自述腹痛要求住院檢查，其餘就診和體檢學生均無明顯異常。

成都市衛健委主任謝強說，並未接到學生激素超標、咳血、腎衰竭等情況報告。第一次就診的36名學生中，排除食源性疾病爆發。

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