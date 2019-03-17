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山西山崩7人罹難 老人捨命身下護小男孩

2019-03-17 12:59世界日報 中國新聞組╱北京17日電

山西省臨汾市鄉寧縣棗嶺鄉衛生院北側15日發生山體滑坡，罹難者家屬傷心落淚。 ...
山西省臨汾市鄉寧縣棗嶺鄉衛生院北側15日發生山體滑坡，罹難者家屬傷心落淚。 中新社
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山西省鄉寧山體滑坡事故持續救援中，截至16日下午3時，事故已致7人遇難，13人受傷，尚有13人失聯。在搜救現場，有焦急的家屬哭訴，事故致其一家四口下落不明；另有搜救人員透露，在殘垣中，發現一名小男孩性命尚存，當時小男孩被一位老人護在身下，而老人已無生命體徵。

新京報報導，15日晚6時10分許，山西省臨汾市鄉寧縣棗嶺鄉衛生院北側發生山體滑坡，致衛生院一棟家屬樓(6戶)、信用社一棟家屬樓(8戶)和一座小型洗浴中心垮塌。

事故地點已拉起數百米長的警戒線，滑坡處有一棟樓整體滑落半山腰，另外兩棟垮塌散落溝坡，大部分被黃土掩埋，消防人員、武警等救援人員正進行搜救。

鄉衛生院對面一商戶表示，15日下午發生滑坡後，洗浴中心幾乎成了一片廢墟。當晚上8時左右，還發生二次滑坡，衛生院正對大門的住院部坍塌到山溝。

多名失聯者家屬在當地的醫院內等待消息。有失聯者親屬說，事故發生時，其親屬一家五口人在澡堂洗澡，其中，一名八歲的男童傷情較輕，目前在醫院接受治療，其他四人還未被找到。

該家屬稱，失聯者均為棗嶺鄉西掌村村民，兩個孩子的媽媽、奶奶、姨媽當時都在事發洗浴中心洗澡。

這名親屬稱，現在孩子的父親精神幾乎崩潰。他們只能守在醫院等消息，希望能有一線生機。

棗嶺鄉多位村民稱，洗浴中心的老闆夫妻倆，也被埋在廢墟中。

參與救援的人員張煜東說，他們主要負責搜救坍塌的洗浴中心區域，凌晨兩時許，他們發現一名有生命體徵的小男孩，哭聲已經沙啞。當時這名小男孩被一位老人護在身下，而老人已無生命體徵。在施救過程中，救援人員不斷與小男孩對話，「怕他睡著了」。

據多位參與救援的武警官兵稱，人員被埋得比較深，而且建築物發生坍塌、擠壓之後，救援不光要刨除土石，可能還需要切割鋼筋、房屋立柱等，救援難度大。

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