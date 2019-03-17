湖北食品公司為牟利 加色素讓蛋黃顏色變深

2019-03-17 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中國中央電視台最近調查揭發，湖北有食品公司在籠養雞蛋的飼料加入色素「化妝」，加深蛋黃顏色後，扮成走地雞蛋（由散養的走地雞所生產雞蛋，被認為營養價值較高）出售，售價可比普通雞蛋貴一至兩倍。

央視日前於「國際消費者權益日」舉行晚會，報導多宗有損消費者權益的違規行為。

其中有報導指，湖北蓮田食品開發有限公司出售的聲稱「土雞蛋」（散養走地雞蛋），實際上是籠養雞蛋。央視記者發現，在蓮田的合作養殖場內，全部雞都是養在擠迫的籠裏，但裝雞蛋出售的紙箱都寫上「土雞蛋」。

養殖場負責人表示，雞的飼料加入農業部（現為農業農村部）訂明可用作「飼料著色劑」的「斑蝥黃」，稱這種色素使用量無限制，「只要在適當範圍內，不會影響人體健康」。加入色素的雞蛋蛋黃顏色會變深，之後就會被包裝成「土雞蛋」出售。

蓮田銷售經理指出，大陸官方沒為「土雞蛋」訂立標準或權威解釋，故把公司生產的雞蛋說成土雞蛋，也「沒有人管你的」。

蓮田又為生產的雞蛋註冊「鮮土」商標，在包裝寫上「農家鮮土雞蛋」，當中商標的「土」字，與「雞蛋」二字的字型和顏色都極為相似，易令人誤會是「土雞蛋」。