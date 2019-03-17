親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

經濟艙開賣臥鋪！ 8200元起就能爽躺整排座位

獨／王世堅中正萬華民調勝出 選不選立委他這麼說

湖北食品公司為牟利 加色素讓蛋黃顏色變深

2019-03-17 11:38聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中國中央電視台最近調查揭發，湖北有食品公司在籠養雞蛋的飼料加入色素「化妝」，加深蛋黃顏色後，扮成走地雞蛋（由散養的走地雞所生產雞蛋，被認為營養價值較高）出售，售價可比普通雞蛋貴一至兩倍。

央視日前於「國際消費者權益日」舉行晚會，報導多宗有損消費者權益的違規行為。

其中有報導指，湖北蓮田食品開發有限公司出售的聲稱「土雞蛋」（散養走地雞蛋），實際上是籠養雞蛋。央視記者發現，在蓮田的合作養殖場內，全部雞都是養在擠迫的籠裏，但裝雞蛋出售的紙箱都寫上「土雞蛋」。

養殖場負責人表示，雞的飼料加入農業部（現為農業農村部）訂明可用作「飼料著色劑」的「斑蝥黃」，稱這種色素使用量無限制，「只要在適當範圍內，不會影響人體健康」。加入色素的雞蛋蛋黃顏色會變深，之後就會被包裝成「土雞蛋」出售。

蓮田銷售經理指出，大陸官方沒為「土雞蛋」訂立標準或權威解釋，故把公司生產的雞蛋說成土雞蛋，也「沒有人管你的」。

蓮田又為生產的雞蛋註冊「鮮土」商標，在包裝寫上「農家鮮土雞蛋」，當中商標的「土」字，與「雞蛋」二字的字型和顏色都極為相似，易令人誤會是「土雞蛋」。

同在湖北的神丹健康食品有限公司亦使用類似方式，註冊「好土」商標來出售籠養雞生下的「好土雞蛋」；該公司在央視報道播出後發表聲明，強調「無意於誤導消費者」，並稱「好土」商標今後只會用於公司的散養雞蛋。

涉事食品公司在雞飼料加入色素「斑蝥黃」，令蛋黃變深色。（央視片段截圖）
涉事食品公司在雞飼料加入色素「斑蝥黃」，令蛋黃變深色。（央視片段截圖）
分享

雞蛋食安
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

美與政治的化身：中國兩會「美女服務員」如何養成？

2019-03-17 10:20

中國出境旅遊人數 穩坐世界第一

2019-03-17 06:08

CNN推薦：令人印象深刻的14座中國城市

2019-03-17 06:07

上海巡禮／經濟身分證 陸挑女婿新招

2019-03-16 23:53

男持刀闖佳寶劈職員 警方開槍兇嫌腹部中槍亡

2019-03-16 21:38

貨櫃車屯門翻側橫越對向車道 司機拋出車外受傷

2019-03-16 17:25

大陸進一步降低台港澳等外籍個人 境外所得免徵門檻

2019-03-16 16:34

用機器人當推銷員 騷擾電話1年40億通

2019-03-16 14:45

大陸國寶「銅奔馬」雕塑 為何從不拍正面照？

2019-03-16 14:32

颱風塌樹變身重生記 港青手造百支柺杖送長者

2019-03-16 12:48

大陸減稅效應來了 賓士、BMW宣布即日起大降價！

2019-03-16 11:50

北京上班族更忙了 工作時間比十年前增加近1小時

2019-03-16 11:11

中國足球水平低…陸兩會部長通道「3大實話」亮了

2019-03-16 11:00

智慧的場館 北京冬奧利器

2019-03-16 05:11

兩會熱議啥？ 傲人的建築

2019-03-16 05:03

美國寄港郵包藏1.8公斤大麻花 15歲男中學被控販運危險藥物

2019-03-15 19:39

戀上「美籍商人」 65歲女為「禮物罰款」被騙百萬

2019-03-15 19:27

海外婚攝糾紛多 港準新人冰島航拍竟變合成

2019-03-15 18:10

河北小學濺血男揮刀砍傷17童 雙手染有大量血跡

2019-03-15 18:08

武漢大學等湖北15所大學 今年免試招收台灣高中畢業生

2019-03-15 16:59

成都名校「豬食」醜聞 校商疑勾結 買「殭屍肉」省錢

2019-03-15 16:56

北京故宮攜手華為 共建「5G智慧故宮」

2019-03-15 16:01

港鐵灣仔站成打卡新天地 創意彩繪為上班族增添新氣象

2019-03-15 13:52

樹藝師是「花王」？年輕樹藝師到德國取經 見證當地「專業」

2019-03-15 13:52

花錢也要買稱讚！陸「誇誇群」不夠狂 還有人想找罵挨

2019-03-15 11:00

陸通過外商投資法 學者稱 台港澳「特殊地位」將被削弱

2019-03-15 10:15

紫眼影+黑唇進站 安檢員嚇到要求現場卸妝

2019-03-15 09:48

奇葩洗手台僅巴掌大 陸網友笑翻：建商行為藝術

2019-03-15 09:07

天津-深圳 新開直飛航線

2019-03-15 02:14

上海去年旅遊收入 突破5千億

2019-03-15 02:14

大陸軌道交通 領先全球邁入5G時代

2019-03-15 02:14

珠海台協金灣．高欄港分會扶貧

2019-03-15 02:14

海南環島旅遊公路 今年開建

2019-03-15 02:14

陸客出境旅遊 穩坐世界第一名

2019-03-15 02:14

媽祖故里－福建莆田力邀台灣業者 共同打造5G示範基地

2019-03-14 23:07

香港藝術三月展 「同伴」漂浮維港吸睛

2019-03-14 20:34

港官員疑混淆視聽 再為移犯修法護航

2019-03-14 20:33

四川名校腐肉餵食學童事件 疑涉「校商勾結」

2019-03-14 19:17

「KAYAK」最多廉價機票消失 6比價網「最低價」全與實價不符

2019-03-14 15:23
看更多

熱門文章

被內政部罰50萬元 凌友詩：保留申訴權利

2019-03-17 00:17

CNN推薦：令人印象深刻的14座中國城市

2019-03-17 06:07

大陸國寶「銅奔馬」雕塑 為何從不拍正面照？

2019-03-16 14:32

中共培養的維吾爾族高官 落馬被「雙開」

2019-03-16 21:26

大陸進一步降低台港澳等外籍個人 境外所得免徵門檻

2019-03-16 16:34

台胞境外所得免稅優惠判定標準 陸官方明確做出解釋

2019-03-16 17:09

今年全球將新增9座12英寸晶圓廠 5座來自大陸

2019-03-16 16:16

男持刀闖佳寶劈職員 警方開槍兇嫌腹部中槍亡

2019-03-16 21:38

中國人口分布 廣東山東都破億

2019-03-16 14:33

上海巡禮／經濟身分證 陸挑女婿新招

2019-03-16 23:53

「一帶一路」成導火線 中美安理會掀罵戰

2019-03-17 10:21

陸賓士大降價 BMW跟進

2019-03-17 01:13

各國施壓奏效？中共副外長：適當時候關閉「再教育營」

2019-03-17 10:30

人大閉幕記者會 李克強談經濟：準備過「緊日子」

2019-03-16 16:33

趙春山：大陸對台政策必定只進不退

2019-03-16 23:53

「高層默許」…胡海峰兩會期間晤紅二代

2019-03-16 14:40

最高院報告贊成率低 習近平仍向周強致意

2019-03-16 16:32

央視打假…土雞蛋搞「色」誘 辣條施「劑」倆

2019-03-16 14:48

蘋果中國北方首座數據中心動工 位於內蒙古烏蘭察布

2019-03-16 15:26

捷豹路虎跟進下調在大陸車價 最高降幅39萬元

2019-03-16 22:06

央視揪產業黑幕 陸企中槍

2019-03-17 01:15

習近平即將訪歐 美媒：歐洲對中國憂慮加深

2019-03-17 09:56

在陸台胞境外所得 從寬計稅

2019-03-17 01:05

趙春山：中共對台有進無退　打情理法三策略

2019-03-16 14:27

陸瘋蓋12吋廠晶圓廠 今年增五座

2019-03-17 01:13

中國黑心商品 回收紙尿褲再製成紙尿褲

2019-03-16 14:35

吸引港澳台人才 大灣區推稅務優惠

2019-03-16 14:27

貨櫃車屯門翻側橫越對向車道 司機拋出車外受傷

2019-03-16 17:25

中國外商投資法引質疑 歐盟商會：條款措詞模糊

2019-03-16 17:29

用機器人當推銷員 騷擾電話1年40億通

2019-03-16 14:45

中國出境旅遊人數 穩坐世界第一

2019-03-17 06:08

兩岸人物／中移動新董座 領軍5G大戰

2019-03-17 01:15

陸副外長稱 新疆再教育營就是寄宿學校、是快樂的校園　　

2019-03-16 13:41

「汽車下鄉」兩個月 陸21車企力挺

2019-03-17 01:13

台港澳境外人士所得免稅 中國放寬條件

2019-03-16 18:13

陸股一周／減稅利多 上證擁抱牛市

2019-03-16 13:56

颱風塌樹變身重生記 港青手造百支柺杖送長者

2019-03-16 12:48

大陸快遞龍頭順豐 獲利下滑

2019-03-17 01:14

張五岳：中共或以城市交流 對台促融促統

2019-03-16 19:11

中國外資新法 專家指不足以消除美方疑慮

2019-03-17 11:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top