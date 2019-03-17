中國出境旅遊人數 穩坐世界第一

2019-03-17 06:08 世界日報 中國新聞組／整理



去年大陸民眾出境旅遊人數高達1億4,972萬人次，境外消費金額達1,200億美元。圖為廣州白雲機場。 （新華社） 分享 facebook

中國旅遊研究院與攜程旅遊日前聯合發布《2018年中國遊客出境遊大數據報告》顯示，2018年，中國出境旅遊持續升溫，穩居世界出境旅遊第一位。去年中國公民出境旅遊人數達1億4972萬人次，比前一年增長14.7%。

2018年，最受中國遊客歡迎的10個目的地國家分別為：泰國、日本、越南、新加坡、印尼、馬來西亞、美國、柬埔寨、俄羅斯、菲律賓。中國遊客量增長最快的十大「黑馬」目的地依次為緬甸、蒙特內哥羅、塞爾維亞、寮國、阿根廷、西班牙、柬埔寨、墨西哥、巴西、捷克。

從旅遊消費來看，人均單次境外旅遊消費約人民幣5400元，通過攜程旅遊平台報名出境跟團遊、自由行、定製遊的人均花費為人民幣5,500元，與去年同期持平。

最受中國遊客青睞的TOP10購物目的地分別為香港、杜拜、大阪、澳門、東京、巴黎、名古屋、倫敦、新加坡和京都。

攜程出境遊研究專家表示，2018年，中國出境旅遊進入「消費升級」的階段，旅遊者增加支出消費，購買更加優質的旅遊產品，並從觀光遊轉向深度體驗遊，享受海外目的地生活環境和品質服務。

中國旅遊研究院院長戴斌分析認為，在過去十年間，中國出境市場持續保持20%以上的增長速度，成為全球最大的出境旅遊客源國和旅遊消費支出國。出境旅遊已經從少數人的享受進入大眾的日常生活。