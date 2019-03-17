CNN推薦：令人印象深刻的14座中國城市

2019-03-17 06:07 世界日報 中國新聞組／整理



上海以各種未來主義的摩天大樓和富有魅力的歷史建築聞名。 新華社 分享 facebook

「對於那些喜愛超級大都市的旅行者來說，沒有比中國更好的地方了。」CNN旅遊近日發布14座令人印象深刻的中國超大城市；CNN指出，超級大都市除了龐大的人口基數、完備的基礎設施、成熟的商業，還需要有豐富的歷史文化及積極的城市形象。隨著中國城鎮化的步伐，不斷有更多城市躋身超級大都市，它們也越來越受國際遊客青睞。

截至2017年底，中國人口13.9億，也擁有世界上最多的超大城市數量。CNN日前總結出一份榜單，推薦14座中國大都市，對於它們的獨特魅力，CNN如何評價呢？

即將完工的「重慶來福士廣場」建築群，當中一棟號稱全球首座橫向摩天大樓十分吸睛。 分享 facebook

重慶，人口3075萬╱麻辣火攻飄香

重慶最近一座「橫著建」的摩天大廈更成為全球聞名的「網紅」建築。

重慶還因麻辣飄香的火鍋聞名，該市約有3萬多家火鍋店。用中國網友的話來說：「這座城市連空氣裡都飄著火鍋底料的香味。」

別具地方特色的城市文化，成為重慶吸引遊客的一大重要因素。CNN說：「根據2017年的世界旅行統計數據，重慶被評為世界上發展最快的旅遊城市之一。」

CNN這樣描述上海：「這座城市以各種未來主義的摩天大樓和富有魅力的歷史建築聞名。」

它雖然不是中國最大的城市，但論經濟實力，這裡最最富有；上海國內生產總值超過3兆人民幣，上海居民也是中國最大的消費群體，2017年上海消費品零售總額達到1.1兆人民幣。上海港是世界上最繁忙的集裝箱港口，每年處理超過4000萬標準貨櫃（20英尺）。

美國著名愛情科幻電影《她》（Her，又譯「雲端情人」）便是在上海取景，導演史派克瓊斯（Spike Jonze）透露，上海的高樓林立和天橋環繞富有時代感，這便是他要的未來的感覺。

北京是中國的政治，歷史和文化中心。在過去3000年裡，作為多個朝代的古都，北京一直是中國最有影響力的中心城市。特別值得一提的是，北京是聯合國教科文組織認定的7個世界遺產的所在地，其中包括故宮，2018年接待遊客人數1700萬次。

對於北京的魅力，曾到此旅行過的外國網友說：「北京作為中國的首都是世界上擁有豐富文化的城市之一。一方面，這是座科技發展迅速的摩登城市。另一方面，這座城市又保存著古老歷史的魅力。」

成都，人口1633萬╱最大熊貓基地

作為中國最大的新星城市，成都以麻辣火鍋和熊貓而聞名。作為世界上最大的熊貓保育基地，2018年全球共繁殖熊貓36胎48隻，45隻存活，有42隻出自成都。

CNN打趣道：「成都擁有超過1600萬的人口，但論其最受歡迎的居民，還必須是那群黑白色、毛茸茸的傢伙兒。」

同樣，成都火鍋也是一大特色，在這一方面，CNN特意指出，「上文提到的重慶是其最大競爭對手」。2017年成都接待遊客2.1億次，旅遊收入3038億元，占四川全省收入的34%。

哈爾濱，人口1093萬╱雪季持續半年

得益於其超大的冬季基礎設施和俄羅斯風格的建築。哈爾濱除了舉辦世界上最大的冰雪節，也擁有世界上最大的室內滑雪場。這裡的冬季十分漫長，氣溫可低至-38℃，雪季持續半年。

廣州，人口1449萬╱海上港口絲路

西元6世紀廣州是海上絲綢之路沿線的主要貿易港口，幾個世紀以來這裡一直是中國最富有的城市之一，2017年，它為中國貢獻了2兆人民幣，僅次於上海、北京和深圳。

天津，人口1557萬╱古老海濱城市

作為中國4個直轄市之一，歷史悠久的海濱城市天津近年來相比之下黯然失色。但是這並不影響天津的吸引力，近年來天津致力於建設濱海新區發展旅遊和高科技產業，每年觀光的遊客數超過1500萬。

深圳，人口1190萬╱灰姑娘變公主

這是一個從灰姑娘變身為白雪公主的故事。自1980升級為經濟特區以來，深圳就一直蓬勃發展。2018年全球完工的143座高樓中，深圳建成14座，占比10%。這裡擁有世界第四高的平安金融中心。

武漢，人口1089萬╱最大交通樞紐

武漢是中國最大的交通樞紐之一，也是最繁忙的鐵路連接樞紐。這裡有兩個巨大的湖泊，47.6平方公里的湯遜湖（亞洲城市最大的湖泊）和33平方公里的東湖。武漢是座年輕充滿活力的城市，一直有著優惠的政策吸引大學畢業生留在這裡。

石家莊，人口1087萬╱豐富自然資源

市區面積2240平方公里，河北省省會。這座城市以其豐富的自然資源和鄰近的風景而聞名。石家莊位於高聳的太行山和華北平原之間。

蘇州，人口1068萬╱精緻古代園林

「上有天堂下有蘇杭」的說法也傳到了國外，蘇州擁有中國最精緻的古代園林，和杭州以江南溫婉的韻味在榜單上擁有一席之地。

杭州，人口980萬╱西湖美食美景

根據胡潤研究院數據，2018年每3.8天在中國誕生一家獨角獸公司，杭州擁有18家獨角獸公司，僅次於北京和上海。杭州是電子商務和科技巨頭阿里巴巴的所在地，阿里巴巴的金融機構螞蟻金融業務價值超過1兆人民幣。淘寶和支付寶可以說改變了中國，甚至改變了世界。杭州西湖美景和美食也吸引無數的遊人。

東莞，人口826萬╱被稱世界工廠

由於蓬勃發展的製造業，這裡被稱為世界工廠。世界上70％以上的電腦主板，75％的玩具，20％的智能手機和10％的鞋都出自這裡。世界上最大的購物中心新華南購物中心也在東莞。

東莞和老牌城市廣州、「經濟特區」深圳一樣，都因蓬勃發展的製造業被列入榜單。

呼倫貝爾，人口250萬╱被譽綠色低碳

這座地級城市是中國規模最大的城市。呼倫貝爾市的總轄區面積略小於美國德州，占內蒙古總面積的20%。8萬平方公里的草原和12萬平凡公里的林地是它迷人的所在，可以一塊綠色低碳形容。

CNN的良心推薦，讓眾外國網友「迫不及待想啟程去中國！」甚至，有人將前往中國旅行列為人生目標之一。