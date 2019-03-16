上海巡禮／經濟身分證 陸挑女婿新招

2019-03-16 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬



互聯網時代，個人徵信報告幾乎把隱私一把抓。圖／取自網路 分享 facebook

在大陸，男追女、隔個媽，互聯網時代，丈母娘都是怎樣選女婿呢？當然不再是頻媒妁之言，而是要看「經濟身分證」，也就是在人民銀行列案的個人徵信報告。

今年全國兩會，中國人民銀行副行長陳雨露說，「很多女孩找男朋友，未來的岳母會說，把人民銀行的徵信報告拿來看看。」

個人徵信報告，它的正確名稱應該叫「金融信用資訊基礎資料庫」，包括了五類資訊：「你是誰、住哪裡、做什麼」的基本資訊；有「跟誰借、還了沒」的信貸資訊；有非金融負債資訊，包括水電等民生繳費；還有醫療保險、失業保險等五險一金的公共資訊；再就是何人、何時、因為什麼原因查過你信用報告的查詢資訊。

換句話說，人民銀行用電腦連線、大數據列管的個人徵信報告，一五一十的記錄了食衣住行、欠債還錢，絕對要比徵信社的跟蹤調查還要清楚。

千萬不要小看這個「經濟身分證」，如果沒有及時還錢，或是逾期才還，可能連信用卡都辦不了，銀行也不會借車貸、房貸、學貸、消費信貸，也當不了公司老闆、董監事；還有，銀行存款和理財會被直接凍結，最慘的是，如果認定失信情節重大，還有可能搭不了飛機、不能坐高鐵、被限制高消費。

之所以把徵信信用全部攤在陽光下，主要是大陸正在構建一張全方位無死角的信用大網，資訊聯通共用。這項「經濟身分證」個人徵信報告從二○一八年十一月起試運行，今年五月將啟用新版徵信報告。

現在使用的徵信系統需要一段時間才能完成更新，也就是現在的逾期和貸款在下個月，甚至下下個月才能查詢到，但是新版報告只需要兩個工作日就能更新完成。新版還款紀錄跟逾期紀錄一樣都五年。

凡走過，必留痕跡。在「經濟身分證」被數據化聯網下，能查詢到的資訊更多更全面，對於個人來說，能隱藏的資訊越來越少。