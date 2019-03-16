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男持刀闖佳寶劈職員 警方開槍兇嫌腹部中槍亡

2019-03-16 21:38香港01 記者邵沛琳、黃偉民、蔡正邦、鄭秋玲、梁銘康／報導

今日（16日）中午12時許，油麻地佳寶超級市場內發生搶劫傷人案，疑犯腹部中槍亡。...
今日（16日）中午12時許，油麻地佳寶超級市場內發生搶劫傷人案，疑犯腹部中槍亡。（黃偉民攝）
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油麻地開槍案，持刀男疑犯腹部中槍亡！今日（16日）中午12時許，油麻地新填地街及北海街交界，佳寶超級市場內發生搶劫傷人案，現場一度傳出槍聲，多名警員荷槍實彈到場戒備。消息指，事發時有衝鋒隊（EU）警員於附近巡邏，其間發現一名可疑男子持刀。警員警告持刀男子停下，不過對方未有停下，更衝入佳寶超級市場內，斬傷一名超市男職員的頭部。有軍裝警員向疑犯左邊腹部開槍，疑犯中槍倒地。而中刀男職員清醒，連同一名受驚女店員，三人由救護車送廣華醫院治理。其後，腹部中槍的男疑犯，送院搶救後證實死亡。

目擊商戶：疑犯持刀衝入店　不足十秒聽到槍聲

「無喇喇有一陣風跑過，之後就聽到一吓槍聲！」附近商戶、目擊者何先生表示，事發時見到有人持西瓜刀衝入店內，多名警員持槍衝入，不足十秒就聽到一下槍聲。他表示，平時都有見疑犯於附近出現，「佢都係傻嗰啲嚟，應該都精神有問題！」何先生指，疑犯不時騷擾附近商戶，連他亦曾被騷擾，「佢會睇吓人哋錢兜，應該似係想偷嘢！」他續稱，開槍後就有很多警員趕至，較早前曾經聽到有人因為偷竊而爭執。何指出，疑犯年約50歲，身形瘦削。

今年首宗警員開槍事件

今次是兩年內第四宗警察開槍企圖制服疑犯事件，亦是本年內第一宗開槍事件。翻查資料，2018年11月7日，一名西九龍機動部隊女警在深水埗港鐵站內，開槍擊中一名手持𠝹刀的男子，成為首宗女警開槍案，男子腹部受傷，送院治理。2018年8月30日，大埔林錦公路發生警長開槍事件，警方接獲一宗失車案的報案人指，於粉嶺發現其失車，警員在追截疑犯途中，疑犯接應車企圖高速撞向警長，警長遂向涉案車輛開槍，車輛其後逃去，無人受傷。2018年7月31日，反黑組探員於屯門青海圍近置樂花園附近，調查一宗連環刑事毀壞案件時，遇到反抗。有人企圖以車撞向警員，警員警告無效後，向賊車上兩名疑人連開兩槍，一名24歲右腳受傷。

文章授權轉載自《香港01》

腹部中槍的男疑犯，送院搶救後證實死亡。（蔡正邦攝）
腹部中槍的男疑犯，送院搶救後證實死亡。（蔡正邦攝）
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偷竊大埔警察制服
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