親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台南立委補選／拉鋸戰！謝龍介郭國文票數互領先

新北立委補選／余天持續領先 支持者聚集總部爆歡呼

大陸進一步降低台港澳等外籍個人 境外所得免徵門檻

2019-03-16 16:34聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸全國兩會落幕次日就對台港澳等境外人士釋放另一新利多，進一步降低境外所得免徵門檻：外籍個人2018年度（含）以前的居住年度一律「歸零」，且入境及離境當天都計入離境天數。預估在新規定下，未來會被大陸徵收境外所得的台商與台灣民眾將更少。

大陸財政部及國家稅務總局16日聯袂發布「關於在中國境內無住所的個人居住時間判定標準的公告」，其內容主要有二：

首先，大陸今年1月1日起實施的新個人所得稅法將「居民個人」的時間判定標準由在大陸境內居住滿一年調整為滿183天。大陸先前已將免稅條件由構成居民納稅人不滿五年，放寬到連續不滿六年；且任何一年度中，只要有一次離境超過30天，就重新計算連續居住年限。

16日公告稱，「六年的起始年度自2019年（含）以後年度開始計算」。上海貝斯哲法律財稅事業群稱，新規意味著，所有外籍個人2019年以前在中國境內居住的年度，無論是否坐過「過月子」（指離開大陸超過30天），都將全部清零，從2019年起重新計算。

也就是說：一、所有外籍（含台港澳）個人，假設在2019年至2024年這五年期間，每年在大陸都累計待滿183天，即使不「坐月子」，仍享境外所得免予申報繳稅的優惠；

二、如果2025年，該外籍個人在大陸境內待滿183天且未坐過月子，則2025年其取得的境外支付的境外所得，應在中國境內申報個人所得。

但假設該外籍人士2025年單次離境超過30天，則2025年當年度境外支付的境外所得，仍無需在中國境內申報個人所得稅。

自2026年起，該外籍個人又可重新計算五年優惠豁免期，並在2031年，亦即第六年出境坐一次月子進行中斷，並重新起算年限。

其次，公告還明確，計算無住所個人在中國境內累計居住天數，必須在中國境內停留的當天滿24小時，才計入中國境內居住天數。

新華社舉例稱，李先生為香港居民，在深圳工作，每周一早上到深圳上班，周五晚上回香港。周一和周五當天停留都不足24小時，因此不計入境內居住天數，加上周六、日兩天也不計入。

因此，李先生每周可計入的天數僅三天，按全年52周計算，李先生全年在中國境內居住天數為156天，未超過183天，不構成居民個人，李先生取得的全部境外所得，就可免繳個人所得稅。

新華社指出，大陸進一步放寬對境外支付的境外所得免繳個稅的優惠條件，釋放出更大力度吸引境外（含港澳台）人才的積極信號。

大陸進一步降低台港澳等境外人士境外所得免徵門檻。（取自《東方財經雜誌》）
大陸進一步降低台港澳等境外人士境外所得免徵門檻。（取自《東方財經雜誌》）
分享

香港深圳坐月子
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

大陸減稅效應來了 賓士、BMW宣布即日起大降價！

2019-03-16 11:50

用機器人當推銷員 騷擾電話1年40億通

2019-03-16 14:45

大陸國寶「銅奔馬」雕塑 為何從不拍正面照？

2019-03-16 14:32

颱風塌樹變身重生記 港青手造百支柺杖送長者

2019-03-16 12:48

北京上班族更忙了 工作時間比十年前增加近1小時

2019-03-16 11:11

中國足球水平低…陸兩會部長通道「3大實話」亮了

2019-03-16 11:00

美與政治的化身：中國兩會「美女服務員」如何養成？

2019-03-16 10:26

智慧的場館 北京冬奧利器

2019-03-16 05:11

兩會熱議啥？ 傲人的建築

2019-03-16 05:03

美國寄港郵包藏1.8公斤大麻花 15歲男中學被控販運危險藥物

2019-03-15 19:39

戀上「美籍商人」 65歲女為「禮物罰款」被騙百萬

2019-03-15 19:27

海外婚攝糾紛多 港準新人冰島航拍竟變合成

2019-03-15 18:10

河北小學濺血男揮刀砍傷17童 雙手染有大量血跡

2019-03-15 18:08

武漢大學等湖北15所大學 今年免試招收台灣高中畢業生

2019-03-15 16:59

成都名校「豬食」醜聞 校商疑勾結 買「殭屍肉」省錢

2019-03-15 16:56

北京故宮攜手華為 共建「5G智慧故宮」

2019-03-15 16:01

港鐵灣仔站成打卡新天地 創意彩繪為上班族增添新氣象

2019-03-15 13:52

樹藝師是「花王」？年輕樹藝師到德國取經 見證當地「專業」

2019-03-15 13:52

花錢也要買稱讚！陸「誇誇群」不夠狂 還有人想找罵挨

2019-03-15 11:00

陸通過外商投資法 學者稱 台港澳「特殊地位」將被削弱

2019-03-15 10:15

紫眼影+黑唇進站 安檢員嚇到要求現場卸妝

2019-03-15 09:48

奇葩洗手台僅巴掌大 陸網友笑翻：建商行為藝術

2019-03-15 09:07

天津-深圳 新開直飛航線

2019-03-15 02:14

上海去年旅遊收入 突破5千億

2019-03-15 02:14

大陸軌道交通 領先全球邁入5G時代

2019-03-15 02:14

珠海台協金灣．高欄港分會扶貧

2019-03-15 02:14

海南環島旅遊公路 今年開建

2019-03-15 02:14

陸客出境旅遊 穩坐世界第一名

2019-03-15 02:14

媽祖故里－福建莆田力邀台灣業者 共同打造5G示範基地

2019-03-14 23:07

香港藝術三月展 「同伴」漂浮維港吸睛

2019-03-14 20:34

港官員疑混淆視聽 再為移犯修法護航

2019-03-14 20:33

四川名校腐肉餵食學童事件 疑涉「校商勾結」

2019-03-14 19:17

「KAYAK」最多廉價機票消失 6比價網「最低價」全與實價不符

2019-03-14 15:23

放下美容師玉手 港新移民婦走進工地燒焊

2019-03-14 15:23

港版「如廁傳」見同志、黑社會文化 廁門背後疾書抑壓

2019-03-14 15:22

過度包裝惹的禍！港水域含逾萬件塑膠碎片 微塑膠濃度三年增11倍

2019-03-14 15:12

「港第一家庭」新動向 林鄭長子離開小米

2019-03-14 14:30

擺闊…梅艷芳95歲母 砸25萬辦壽宴 哭窮…兩次申請破產

2019-03-14 14:30

衣航空難╱網酸罹難女大生「死了活該」仇富微博帳號被關

2019-03-14 11:48
看更多

熱門文章

大陸減稅效應來了 賓士、BMW宣布即日起大降價！

2019-03-16 11:50

凌友詩任中國大陸政協委員 內政部開罰50萬元

2019-03-16 00:06

李克強：台資適用外資法

2019-03-16 02:45

兩會熱議啥？ 傲人的建築

2019-03-16 05:03

中國足球水平低…陸兩會部長通道「3大實話」亮了

2019-03-16 11:00

大陸國寶「銅奔馬」雕塑 為何從不拍正面照？

2019-03-16 14:32

陸委會畫紅線：國人參與陸官方民主協商將觸法

2019-03-15 19:57

李克強指示 「惠台31條」要紮實到位

2019-03-16 00:59

央視踢爆 不肖業者回收醫療廢棄物做成玩具、蔬菜網袋

2019-03-16 10:30

中國人口分布 廣東山東都破億

2019-03-16 14:33

恒大健康花23.3億 控股荷蘭一汽車驅動技術公司

2019-03-15 19:03

美國寄港郵包藏1.8公斤大麻花 15歲男中學被控販運危險藥物

2019-03-15 19:39

結束貿易爭端 港媒：川習可能6月見面

2019-03-16 11:10

外資法通過 台港澳特殊待遇漸削弱

2019-03-16 02:45

國安疑慮 NCC封鎖「關注卅一條」網站

2019-03-16 00:47

聯想集團楊元慶：一些網企求獨大 應加強反壟斷

2019-03-15 17:13

中國兩會落幕 陸委會：北京充滿憂慮與不確定

2019-03-16 11:13

戀上「美籍商人」 65歲女為「禮物罰款」被騙百萬

2019-03-15 19:27

智慧的場館 北京冬奧利器

2019-03-16 05:11

有別19大 陸委會：今年兩會報告對未來充滿憂慮

2019-03-16 11:11

北京上班族更忙了 工作時間比十年前增加近1小時

2019-03-16 11:11

馬雲、蔡崇信做公益 將賣阿里3,000萬股

2019-03-16 02:50

兩會特別報導／李克強擴大減稅降費 釋出降準信號

2019-03-16 00:01

趙春山：中共對台有進無退　打情理法三策略

2019-03-16 14:27

陸統計局發布：70城房價漲幅 攀20月新高

2019-03-16 02:46

海外婚攝糾紛多 港準新人冰島航拍竟變合成

2019-03-15 18:10

今年全球將新增9座12英寸晶圓廠 5座來自大陸

2019-03-16 16:16

央視315曝光 高價土雞蛋用色素妝出來的

2019-03-16 04:43

陸副外長稱 新疆再教育營就是寄宿學校、是快樂的校園　　

2019-03-16 13:41

一改再改 起草組披露中國政府報告修訂內情

2019-03-15 18:13

中國經濟放緩波及白領 裁員降薪衝擊紛至

2019-03-15 17:49

中國黑心商品 回收紙尿褲再製成紙尿褲

2019-03-16 14:35

「求是」刊習近平文章 推媒體融合做強主流輿論

2019-03-15 17:50

港府回嗆美人權報告：不應干預內政

2019-03-15 18:13

「高層默許」…胡海峰兩會期間晤紅二代

2019-03-16 14:40

吸引港澳台人才 大灣區推稅務優惠

2019-03-16 14:27

蘋果中國北方首座數據中心動工 位於內蒙古烏蘭察布

2019-03-16 15:26

大陸進一步降低台港澳等外籍個人 境外所得免徵門檻

2019-03-16 16:34

河北小學濺血男揮刀砍傷17童 雙手染有大量血跡

2019-03-15 18:08

央視打假…土雞蛋搞「色」誘 辣條施「劑」倆

2019-03-16 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top