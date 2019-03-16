大陸進一步降低台港澳等外籍個人 境外所得免徵門檻

2019-03-16 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸全國兩會落幕次日就對台港澳等境外人士釋放另一新利多，進一步降低境外所得免徵門檻：外籍個人2018年度（含）以前的居住年度一律「歸零」，且入境及離境當天都計入離境天數。預估在新規定下，未來會被大陸徵收境外所得的台商與台灣民眾將更少。

大陸財政部及國家稅務總局16日聯袂發布「關於在中國境內無住所的個人居住時間判定標準的公告」，其內容主要有二：

首先，大陸今年1月1日起實施的新個人所得稅法將「居民個人」的時間判定標準由在大陸境內居住滿一年調整為滿183天。大陸先前已將免稅條件由構成居民納稅人不滿五年，放寬到連續不滿六年；且任何一年度中，只要有一次離境超過30天，就重新計算連續居住年限。

16日公告稱，「六年的起始年度自2019年（含）以後年度開始計算」。上海貝斯哲法律財稅事業群稱，新規意味著，所有外籍個人2019年以前在中國境內居住的年度，無論是否坐過「過月子」（指離開大陸超過30天），都將全部清零，從2019年起重新計算。

也就是說：一、所有外籍（含台港澳）個人，假設在2019年至2024年這五年期間，每年在大陸都累計待滿183天，即使不「坐月子」，仍享境外所得免予申報繳稅的優惠；

二、如果2025年，該外籍個人在大陸境內待滿183天且未坐過月子，則2025年其取得的境外支付的境外所得，應在中國境內申報個人所得。

但假設該外籍人士2025年單次離境超過30天，則2025年當年度境外支付的境外所得，仍無需在中國境內申報個人所得稅。

自2026年起，該外籍個人又可重新計算五年優惠豁免期，並在2031年，亦即第六年出境坐一次月子進行中斷，並重新起算年限。

其次，公告還明確，計算無住所個人在中國境內累計居住天數，必須在中國境內停留的當天滿24小時，才計入中國境內居住天數。

新華社舉例稱，李先生為香港居民，在深圳工作，每周一早上到深圳上班，周五晚上回香港。周一和周五當天停留都不足24小時，因此不計入境內居住天數，加上周六、日兩天也不計入。

因此，李先生每周可計入的天數僅三天，按全年52周計算，李先生全年在中國境內居住天數為156天，未超過183天，不構成居民個人，李先生取得的全部境外所得，就可免繳個人所得稅。