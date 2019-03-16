用機器人當推銷員 騷擾電話1年40億通

2019-03-16 14:45 世界日報 中國新聞組／北京16日電



騷擾電話讓大家深惡痛絕，央視3·15晚會就揭露了，騷擾電話如何運用高科技，讓監管部門屢禁不絕。

北京頭條報導，一家房屋銷售處，業者正用電話向客戶推銷樓盤，但卻沒有看到有人在撥打電話。原來這是用機器人撥打騷擾電話，以前人工撥打的方式已經被逐步淘汰了。

科技公司經理說，「開啟了任務，可以設結束時間，甚至可以設到100年以後」，即使停電機器人也會繼續撥打。這種外呼機器人，每個只要人民幣3000元（約446美元），很受電話營銷公司歡迎，一年打出去的電話已經超過40億次。

業者指出，為了提高騷擾電話的吸引力，公司特意配備了專業的錄音棚，模仿多種人的聲音。

此外，為了逃避監管，科技公司採用一種叫硬件透傳的技術。「實際打出去的號碼不是你提供給我的號碼，我只是把它顯示成你給我的號碼」。

至於如何獲取更多的號碼？科技公司研發一款「探針盒子」。業者表示，當手機打開無線網路時，會向周圍發出尋找無線網絡的信號，探針盒子發現這個信號後，就能迅速識別出用戶手機的MAC地址，在藉此轉換出用戶的手機號碼。

業者會將這個小小的盒子放在商場、超市、便利店、辦公樓等地，在用戶毫不知情的情況下，蒐集個人信息。