大陸國寶「銅奔馬」雕塑 為何從不拍正面照？

2019-03-16 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



1969年在甘肅武威出土的東漢銅奔馬，栩栩如生的靈動造型是中國古代工藝的傑出之作，1986年被大陸官方定為國寶級文物，2002年1月更被列入《首批禁止出國（境）展覽文物目錄》。但為何這件青銅雕塑向來只見側面照？幾乎沒有正面照？

東漢銅奔馬，別稱馬超龍雀、馬踏飛燕，為東漢青銅器，現藏於甘肅省博物館。漢銅奔馬身高34.5公分，身長45公分，寬13公分，重7.15公斤。整體形象矯健俊美，馬昂首嘶鳴，軀幹精實四肢修長，腿蹄輕捷，三足騰空、飛馳向前，一足踏飛燕。

不過，上海《澎湃新聞》指出，這件精美的國寶級文物無論是上網搜索或是博物館官網的照片，都很難看到這匹神馬的正面照。為何銅奔馬不拍正面照？其實大家只要看了就明白。

報導稱，在揭曉銅奔馬正面照後，網友說，「我好像看到了一匹撒了歡的野馬」。報導稱。銅奔馬的正面高度還原急速奔跑中的馬形象。「顯然已經跑瘋了，不但表情失控，面部表情都有點扭曲了」。