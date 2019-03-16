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大陸國寶「銅奔馬」雕塑 為何從不拍正面照？

2019-03-16 14:32聯合報 記者林則宏╱即時報導

1969年在甘肅武威出土的東漢銅奔馬，栩栩如生的靈動造型是中國古代工藝的傑出之作，1986年被大陸官方定為國寶文物，2002年1月更被列入《首批禁止出國（境）展覽文物目錄》。但為何這件青銅雕塑向來只見側面照？幾乎沒有正面照？

東漢銅奔馬，別稱馬超龍雀、馬踏飛燕，為東漢青銅器，現藏於甘肅省博物館。漢銅奔馬身高34.5公分，身長45公分，寬13公分，重7.15公斤。整體形象矯健俊美，馬昂首嘶鳴，軀幹精實四肢修長，腿蹄輕捷，三足騰空、飛馳向前，一足踏飛燕。

不過，上海《澎湃新聞》指出，這件精美的國寶級文物無論是上網搜索或是博物館官網的照片，都很難看到這匹神馬的正面照。為何銅奔馬不拍正面照？其實大家只要看了就明白。

報導稱，在揭曉銅奔馬正面照後，網友說，「我好像看到了一匹撒了歡的野馬」。報導稱。銅奔馬的正面高度還原急速奔跑中的馬形象。「顯然已經跑瘋了，不但表情失控，面部表情都有點扭曲了」。

「因為正面的表情看上去太過於有喜感，實在難以讓人和燦爛的青銅文明聯繫起來，影響了文物本身的氣質，所以當年的專家們興許是經過深思熟慮後才敲定，這樣有喜感的國寶級文物照片放在課本之中，就用張側面照得了。」

在看到銅奔馬的正面照後，網友說，「我好像看到了一匹撒了歡的野馬」。（取自《澎湃新...
在看到銅奔馬的正面照後，網友說，「我好像看到了一匹撒了歡的野馬」。（取自《澎湃新聞》）
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大陸國寶級文物、東漢銅奔馬造型優美，但為何這件青銅雕塑向來只見側面照？（取自甘肅...
大陸國寶級文物、東漢銅奔馬造型優美，但為何這件青銅雕塑向來只見側面照？（取自甘肅省博物館）
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