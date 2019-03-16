颱風塌樹變身重生記 港青手造百支柺杖送長者

2019-03-16 12:48 香港01 記者李穎霖／報導



被超強颱風「山竹」吹倒的塌木、樹枝。在蒲窩青少年中心當項目助理的單清嵐希望，它們即使被強風吹倒，仍可以重生，變身為柺杖，為社區中的長者送暖。（張浩維攝） 分享 facebook

去年九月，「山竹」吹襲香港，街上滿目瘡痍，也摧毀了大量樹木。「山竹過後，我每天放工都會走到香港仔海旁，看著那棵被吹倒的大桃花心木。」政府安排人手善後需時，桃花心木的「遺體」就靜靜地躺在海旁一角，引起單清嵐和途人的注意。

面對老樹倒下，無人不覺可惜。「我真的見過一位伯伯，拿起了掉在地上的枝節，在地上敲敲，然後說『如拿樹枝來做柺杖就一流了』。」他模仿着長者的語氣，憶述道。

那時單清嵐在想，或許自己可以令這些塌木重生。在同事的幫忙下，他跟和康文署、民政事務署等政府部門溝通後，把榻木運到青少年中心，決定把它們改造成木柺杖。「部分長者不想給人虛弱的感覺，不愛拿拐杖。我在想能否把它們造得『靚仔啲』，變成另一種感覺。」

樹枝要改造，需先風乾約半年。近日它們終於乾得七七八八，單清嵐便動工。他先刨去深棕色的樹皮，再打磨出柺杖的雛形，然後用沙紙磨平表面、連接手柄，一支「山竹」柺杖始告完成。

用沙紙打磨光滑，再裝上手柄，柺杖便大功告成。（張浩維攝） 分享 facebook

為了令柺杖更合長者使用，單清嵐向物理治療師取經，又參加了台灣的拐杖安全準則，試造出幾款不同造型，外型類似行山柺杖，望擺脫拎柺杖等於虛弱的既定印象，「行山杖的形象較健康、有活力。」他指着手柄上的勾，解釋自己的心思：「這裏特地造了一個勾，讓他們可把柺杖勾在枱邊，不用整支放在桌上。」

柺杖送給長者前要通過測試，「我把它們當成打狗棒般試，不停用柺杖敲打地面，看看會否折斷或變形。」他說着，用手比擬揮動柺杖的動作。比起金屬柺杖，木製柺杖多了一份韌性，擊打地面亦不易變形、折斷。「有些人覺得金屬好像冷冰冰，有個伯伯跟我說，他小時候父親正是用木製柺杖，雖然他也想要一支，奈何市面上木製柺杖的選擇不多。」造型、材料合長者「心水」，但仍有一個問題。「因為我以自己的高度為標準製造，普遍聽到的意見是造得太長、太高。」他笑着道：「若到時派給長者，可以現場鋸短柺杖。」

他現時計劃製作100支柺杖，數量之龐大，未必能短時間內完成。「我或會聯絡機構、學校，看看能否安排學生幫手刨樹枝、造拐杖。這項目最終的受益人是我們的長輩，我覺得這樣做，整件事會更有意義。」他說。

單清嵐說，整個計劃根本不能單憑他一個人的力量完成，「那直徑差不多60厘米的木頭我也抬不走。」除了同事和義工的幫忙，他說亦有賴東亞銀行慈善基金撥款，支持蒲窩青少年中心推行為期兩年的「東亞青年創客空間計劃 」。「之前只有一、兩部鋸、一部鑽床，很少工具。有了資助後，可以設置工場，買多點工具。」他說創客空間終能添置一部備有安全系統、能避免割到手的鋸，基金資助下亦解決了交通費問題，他們可以召車將木材運上通往青少年中心的大斜路，跨過最大難關。

不止添置機器，蒲窩青少年中心項目主任蔡恒輝指，中心在開啟新項目時，都希望有資金邀請有質素的導師，為青年提供不同類型的學習活動。幸而銀行接納他們提交的計劃書，最後得到資助。

蔡恒輝相信，不少年輕人都有能力、有想法，只欠一個環境、經驗和機會，他希望中心能為年輕一輩提供相關協助：「希望他們可以在學制以外，從事不同的活動、發展自己，甚至能從中建立能力，貢獻社會。」

文章授權轉載自《香港01》