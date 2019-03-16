大陸減稅效應來了 賓士、BMW宣布即日起大降價！

2019-03-16 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸國務院總理李克強宣布4月1日起大幅調降企業增值稅的效應顯現。繼賓士率先公告，將提前於3月16日調降全車系售價，最高降幅達人民幣6.4萬元後，BMW也立即跟進，降幅最高亦達到人民幣6萬元（約新台幣27萬元）。

李克強在今年政府工作報告中提出將深化增值稅改革，其中製造業等行業現行16%的稅率降至13%，交通運輸業、建築業等行業現行10%的稅率降至9%。在15日中外記者會中李克強更宣布，這項降稅措施將於4月1日實施。

梅賽德斯-奔馳率先於15日晚間公告，為切實貫徹「減稅降費」、「讓利於民」的號召，北京梅賽德斯-奔馳銷售服務有限公司提前下調梅賽德斯-奔馳及smart在中國大陸全部在售車型的廠商建議零售價，並將於3月16日正式生效，以第一時間惠益廣大消費者。

上海新民晚報指出，此次降價後，梅賽德斯-AMG車型最高降幅達人民幣6.4萬元，梅賽德斯-邁巴赫（Maybach）車型最高降幅為6萬元，賓士車型最高降幅4萬元，smart車型最高降幅7,000元。