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北京上班族更忙了 工作時間比十年前增加近1小時

2019-03-16 11:11聯合報 記者林則宏╱即時報導

北京人現在上班和上網時間都更久了。據中新社報導，調查顯示，目前北京上班族平均上班時間為8小時34分鐘，比起十年前增加了56分鐘。此外，北京人平均每天上網時間為3小時6分鐘，更比十年前增加2小時41分鐘。

大陸國家統計局北京調查總隊最新發布的《北京人的一天—2018年北京市居民時間利用調查報告》，透過連續記錄被調查者一天24小時的活動，獲取北京市民在工作學習、家務勞動、健身鍛煉、休閒娛樂等活動上所花費的時間，作為分析民眾身心健康和生活質量、性別平等和社會公平等提供數據支撐。　　　

統計部門分別於2008年及2018年開展了兩次時間利用調查工作。在第二次調查工作中，對北京全市1,700戶（城鎮1,280戶、農村420戶）居民家庭開展了入戶調查，實際調查4,238人。

調查結果顯示，與十年前相比，北京民眾的平均日工作時間有所增長，2008年北京上班族平均工作時間為7小時38分鐘，2018年已增至8小時34分鐘，增加了56分鐘。

報導稱，對比十年間北京的人口變化可以發現，由於其人口結構逐步進入老齡化階段、經濟高速發展等，北京上班族人口佔比下降，但工作時間卻在增加。

根據報告，2008年北京市民上下班的交通時間為1小時29分鐘，2018年依然為1小時29分鐘。

數據顯示，2008年北京市常住人口為1,771萬人，2017年底為2,170萬。由於大城市的集聚效應，十年間北京的常住人口激增，交通壓力加大，在此背景下，北京市政府採取了一系列改進措施，在治理「大城市病」方面取得了一定的效果。

另，調查還顯示，2008年，北京民眾的上網時間僅25分鐘。但隨著網絡與智慧型手機日漸普及，行動網路已成為一般人生活中密不可分的一部分。2018年，北京民眾每天上網時間達到3小時6分鐘，相比十年前增加了2小時41分鐘。

調查顯示，今天的北京人似乎更忙了，上班時間、上網時間都比十年前更長。圖為北京王府...
調查顯示，今天的北京人似乎更忙了，上班時間、上網時間都比十年前更長。圖為北京王府井步行街。（美聯社）
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