央視踢爆 不肖業者回收醫療廢棄物做成玩具、蔬菜網袋

2019-03-16 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸中央電視台在3月15日「國際消費者權益日」當晚播出的「3•15晚會」節目中，踢爆駭人聽聞的黑心產業鏈，一些不肖業者竟違法將點滴瓶、點滴袋、點滴管、輸血袋、針筒等醫療廢棄物回收加工成塑膠粒，最終以此生產出蔬菜網袋、兒童玩具、塑膠杯、臉盆等各種民生用品，賣給不知情的消費者。

央視從1991年起，每年3月15日晚間播出的「3•15晚會」，早已受到大陸社會普遍關注。今年「3•15晚會」，央視再次揭發多宗涉及危害消費者權益的事件，當中第一則調查報導就是違法將醫療廢棄物製成各種民生用品的龐大產業鏈。

這則專題調查報導訪查的案例橫跨河南、山東及陝西。其中，河南省濮陽縣一家加工廠，回收的點滴瓶、點滴袋等醫療廢棄物就來自周邊醫院，製成「破碎料」後再賣給下游業者。

報導稱，這些回收的點滴瓶、點滴袋內都還殘留著各種藥水。這家地下工廠清洗醫療廢棄物所產生的汙水散發著刺鼻味道，未經任何處理就直接排放到工廠旁一處牆邊的大坑中，任其滲透至地下。

央視追蹤發現，這些以醫療廢棄物製成的破碎料經簡單加工製成白色塑膠粒，業內俗稱「再生料」。由於這樣的「再生料」韌性好、價格便宜，不少廠商愛用，最終則會被做成蔬菜批發商包裝用的塑膠網袋等各種塑膠用品，甚至是兒童玩具。

河北任丘一家以這種黑心塑膠粒生產蔬菜網袋的業者表示，別看工廠規模不大，每天生產的蔬菜網袋數量高達10萬多個，行銷全國各地。

山東臨沂一家生產各式兒童玩具的廠商也坦承，其所生產的兒童玩具常會使用醫療廢棄物做成的再生料。