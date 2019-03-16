兩會熱議啥？ 傲人的建築

2019-03-16 05:03 世界日報 中國新聞組整理 （取材自人民日報）



兩會期間，「粵港澳大灣區」頗受關注，連帶「港珠澳大橋」也屢被提及。除了「港珠澳大橋」，中國新建築中的「第一」其實還有不少；而北京冬奧將於2022年舉行，這是中國首辦冬奧，籌辦情況自然也成為代表委員熱議的話題。

海南鋪前大橋 首座跨斷裂帶大橋

中國首座跨越地震活動斷層的跨海橋梁——海南鋪前大橋，大橋主體工程基本貫通。 新華社 分享 facebook

海南鋪前跨海大橋橫跨海南島東北部的鋪前灣海域，是目前中國抗震設防烈度最高、設計基本風速最大，且跨越地震帶活動斷層的跨海大橋，是中國首座跨地質斷裂帶的大型橋梁。跨海大橋長約3.8公里，設計時速80公里。

重慶躺著的樓 首座橫向摩天大樓

即將完工的「重慶來福士廣場」建築群，當中一棟號稱全球首座橫向摩天大樓十分吸睛。 分享 facebook

在重慶，世界首座橫向摩天大樓快要建成。說「橫向」，是因為八幢拔地而起的摩天大樓群裡，赫然出現一座「躺著」的樓。這座長度超過300米的廊橋形建築在60層樓的高空將其中四幢摩天大樓連接起來，瞬間把建築群變成三維的「風帆」。

不只是好看，這座新地標也將創下世界紀錄，它擁有世界最高，連接塔樓數量最多的廊橋。旁邊的塔樓也有較小的廊橋相連，人們不用下到地面就可以在八棟樓之間自由穿梭。

英國每日郵報曾這樣形容：「中國建築工人即將建成耗資27億英鎊（約36億美元）的巨型商業建築群，在1000英尺高的樓頂還蓋了一座令人難以置信的『橫向摩天大樓』」。

上海深坑酒店 人工海拔最低酒店

上海佘山世茂洲際酒店又稱深坑酒店，是近期中國紅火的奇景酒店。 圖：業者提供。 分享 facebook

「深坑酒店」選址在舊礦場形成的深坑，其地面以下的深度達到80多米，依附深坑崖壁而建，建成後酒店將擁有370間客房，包括地上兩層、地下17層和水下兩層。

美國國家地理將其譽為「世界建築奇跡」。CNN報導稱，「全球人工海拔最低」的高級酒店刷新了各國建築界人士的認識。這種「變廢為寶」的改造方式讓它更有吸引力。

港珠澳大橋 已建最長跨海大橋

圖為連接粵港澳三地，全長55公里的港珠澳大橋。 （新華社） 分享 facebook

作為全球已建最長跨海大橋，在道路設計、使用年限、防撞抗震、抗洪抗風等方面均有超高標準。它把香港、珠海和澳門連接起來，極大縮短三地間的時空距離。由香港驅車開往珠海和澳門，可將原本5小時的路程縮短為30分鐘。被英國衛報稱為「現代世界七大奇蹟」之一，其建設創下多項世界之最。