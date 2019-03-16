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智慧的場館 北京冬奧利器

2019-03-16 05:11世界日報 中國新聞組整理 （取材自人民日報）

北京冬奧會張家口賽區崇禮太子城冰雪小鎮。建成後將提供冬奧頒獎、貴賓接待、交通換乘...
北京冬奧會張家口賽區崇禮太子城冰雪小鎮。建成後將提供冬奧頒獎、貴賓接待、交通換乘、休閒娛樂等服務。圖為冰雪小鎮的建設工地（12月4日無人機拍攝）。 新華社
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京冬季奧運會將於2022年2月4日至20日舉行。這將是中國歷史上第一次舉辦冬季奧運會，北京、張家口同為主辦城市。今年的中國全國兩會期間，北京冬奧會的籌辦情況也成為代表委員熱議的話題。

「北京冬奧會的籌辦一共分為五個階段，目前是在第二階段，為專項計畫階段，今年要從專項計畫階段轉入測試就緒階段。」在全國政協13屆二次會議的委員分組會議上，全國政協委員、北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會體育部副部長王艷霞詳細介紹了2022年北京冬奧會的籌備情況。她指出，場館基礎設施建設、人才培養、科技支撐、市場開發、氣象保障、志願服務等各方面籌備工作正在穩步推進。

北京冬奧組委把全部籌辦工作的55個業務領域細化成3158項具體任務。目前，北京冬奧會場館基礎設施已經全面開工，絕大多數競賽場館到明年將達到測試要求。

全國政協委員、北京冬奧組委規畫建設部副部長沈瑾表示：「距離明年2月延慶高山滑雪世界杯這一首場測試賽已經不到一年，時間非常緊迫，任務非常繁重。國家高山滑雪中心要在今年10月底達到測試賽要求，其他競賽場館都要從明年開始陸續完工。同時，京張高鐵、延崇高速今年底建成通車。」

智慧場館、高新技術將在冬奧會場館中得到普遍應用。比如北京賽區唯一新建的冰上場館國家速滑館，將為運動員提供計時計速的全方位運動數字系統，為觀眾提供智能座位引導、實時賽事解析等觀賽服務。

為北京冬奧會提供網絡服務的中國聯通公司去年12月在「5G 賦能智慧冬奧」主題發布會上表示，將為冬奧投入超過15億人民幣（約2.25億美元）資金，用於升級和新建以5G為主的泛在寬帶通信網路，打造智慧運行保障系統，全力實現極致用戶體驗、優質賽事服務和智能場館運營。

冬奧會成功舉辦的一個關鍵因素是競賽，在競賽項目中最具不確定性的是雪上項目，因為其能否順利舉行很大程度上依托於精準的氣象數據服務。北京冬奧組委還與中國氣象局簽署協議，成立北京冬奧會氣象服務中心，任命首席氣象官，抽調52名天氣預報員組建北京冬奧會氣象預報員團隊，賽時每個競賽場館都有專職氣象預報員在場。

全國人大代表、北京市副市長、北京冬奧組委執行副主席張建東在兩會期間表示，北京2022年冬奧會和冬殘奧會的氣象預報將達到「百米級」和「分鐘級」。他指出，目前，國家氣象局的天氣預報團隊正在按照國際奧委會的要求進行演練和測試，要求預報精確到「每10分鐘、每100米」的數據。

北京預報氣象局
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