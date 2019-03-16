央視315曝光 高價土雞蛋用色素妝出來的

2019-03-16 04:43 中央社 台北15日電



中國中央電視台今晚在「315」晚會報導稱，土雞蛋、柴雞蛋傳因營養價值更高，受消費者青睞，但很多高價土雞蛋並非出自散養雞，而是籠養雞的普通蛋，誘人蛋黃是透過色素「化妝」來的。

3月15日是國際消費者權益日，中央電視台為維護消費者權益，聯合中國政府相關部門於每年當日晚間舉行大型公益晚會，藉由節目曝光非法經營行為，提醒消費者購買產品時要注意品質。

今年「315」晚會曝光其中一項無良商品是「雞蛋」。新京報引述央視報導，許多銷售員都強調，土雞蛋比一般雞蛋價格賣得高，是因為雞的養殖過程特別，不是現代化籠養，而是自然散養；餵的不是合成飼料，而是五穀雜糧。

報導稱，土雞蛋、柴雞蛋在網路購物平台也頗受歡迎，例如：「山海味道」土雞蛋，宣稱雞隻在橡子樹下散養、自由覓食，一輩子生長在橡子樹下，只吃橡子這種野生綠色飼料。

此外，蛋黃顏色也是銷售人員抬高土雞蛋價值的證據。為凸顯所售土雞蛋比一般雞蛋要好，銷售人員甚至現場拿出兩枚雞蛋作對比實驗，土雞蛋的「蛋黃顏色更紅」。

問題是，蛋黃顏色究竟是如何變紅？報導引述蓮田食品開發有限公司合作養殖場負責人稱，是用「色素將其變紅」。而讓蛋黃變紅的色素，是一種叫作「斑蝥黃（角黃素）」的飼料添加劑。

報導稱，中國農業部發佈的第2045號「飼料添加劑品種目錄（2013）」裡，斑蝥黃可作為著色劑在家禽飼料中添加使用；更重要者，目前官方還未出台土雞蛋、柴雞蛋等相關標準，根本沒有罰則。

這位養殖場負責人稱，土雞蛋沒有法規，因為沒有國家標準，也沒有固定的權威解釋說土雞蛋是什麼樣，「都是老百姓自己說的，就像家鄉話講，在東北叫笨雞蛋，南方叫草雞蛋，廣東叫走地雞蛋」。

至於橡子樹下散養雞，報導稱，負責供應散養雞蛋的河北館陶縣振堂蛋雞養殖有限公司生產地，現場沒看到橡子樹、更別提散養雞，該公司出產的雞蛋、全部都是「籠養雞蛋」。