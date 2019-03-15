成都名校「豬食」醜聞 校商疑勾結 買「殭屍肉」省錢

2019-03-15 16:56 世界日報 中國新聞組／北京15日電



成都七中實驗學校小學部爆發食安醜聞，大批家長到校外抗議示威。（取材自微博） 分享 facebook 四川成都七中實驗學校小學部的「豬食」醜聞持續發酵，涉事學校疑似與食品供應商有「利益輸送」，為了節省成本，導致「殭屍肉」、發霉食材流入食堂，置學生健康不顧。對此指控，溫江區委決議對全區大中小學和幼稚園的食堂食品安全展開專項調查。

據中國經營報報導，涉事學校疑向學生提供腐肉，最少造成36名學生求醫，有報導更指有120名學生到院檢查，100多名涉事學生的家長13日於校外示威。成都市公安局溫江區分局14日通報，確認警員當時依法最低限度使用警用催淚噴射器驅散示威者，亦強制帶走12人，14日下午已釋放。

報導指出，該事件或涉及利益輸送，涉事食物供應商「四川德羽」服務20多間學校食堂，包括學生10萬餘人。而旗下的協會「校長之家」，擁有近200個會員單位，在四川教育界極具影響力，也與涉事學校關係密切。報導稱，食堂的經營對公司來是一塊「肥肉」。

據成都本地一家承包企業食堂10餘年的張姓負責人表示，從網上流傳的視頻和圖片來看，四川德羽在食材採購上存在問題，在食材管理存放也沒有規範。

負責人說，一般承包學校或者企業的食堂，按照招標要求，一般需要交納10%左右的管理費，「但這個沒有統一標準，有的甚至高達30%~40%，要不然就得私下對相關領導打點。」張男說，這樣的話承包企業只能壓縮成本，採購便宜的蔬菜和肉製品，甚至於過期食品，這就導致一些諸如「殭屍肉」（冰凍多年銷往市場的凍肉）、變質食品等流入食堂。

事件曝光後，四川省教育廳、成都市教育局、市場監察等相關權威機構都已介入調查此事，稱「不論是誰，一查到底，嚴肅處理，決不姑息」。

另外，校方昨發出道歉聲明稱，即日起停止食物供應商德羽後勤管理服務公司的供餐服務；並配合當局將原料封存送檢；承諾對受影響的學生的健康問題承擔責任，而公司及學校食堂相關責任人已遭停職調查。

中國當局近日一再強調學校食品安全。3月11日，中國教育部、國家市場監督管理總局、國家衛生健康委員會聯合發布「學校食品安全與營養健康管理規定」，更詳細規定學校負責人陪餐制度、家長代表監督制度、食品安全追溯體系等保障學校食安措施。