親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

影╱韓粉太熱情 韓國瑜台南輔選30公尺走了10多分鐘

通化街青島豆漿店將熄燈！一甲子口碑挺不過漲2萬租金

北京故宮攜手華為 共建「5G智慧故宮」

2019-03-15 16:01聯合報 記者林則宏╱即時報導

據上海《澎湃新聞》報導，北京故宮博物院15日和華為簽署戰略合作協定，雙方將在打造5G應用示範、建設故宮智慧院區、舉辦人工智慧大賽等方面展開合作，進一步推動故宮博物院的數字化、信息化、智慧化建設。

報導稱，北京故宮博物院2018年接待觀眾數量已突破1,700萬人次。1998年，故宮博物院就啟動了數字化、信息化建設。目前已逐步建立起覆蓋全院的辦公信息網路，鋪設光纜近40公里；安裝600餘個WiFi天線，為辦公應用、文化遺產保護及觀眾服務提供無線網路；同時建立起管理186萬件（套）文物資訊的藏品系統，並開展涵蓋10項內容的古建築遺產監測。

此外，北京故宮還持續開展VR、AR、AI等最新技術在博物館的應用研究。

面對5G時代即將到來，北京故宮博物院選擇與華為技術有限公司合作建設「5G智慧故宮」。雙方簽約，讓華為5G率先服務文物博物館機構，為「數位故宮」建設提供新的技術支撐。

澎湃新聞指出，華為技術有限公司在5G、人工智能、雲端運算、物聯網等方面，有較強的研發能力、創新成果和解決方案。

單霽翔表示，北京故宮博物院擁有龐大的明清古建築群，超過186萬件（套）文物藏品，這些海量、珍貴的寶貴資源，需要不斷借助新技術手段，一方面做好文物的保護和研究，一方面為逐年遞增的現場觀眾和互聯網觀眾提供更優質的文化服務和數位體驗，從而實現中國優秀傳統文化的全人類共用。

故宮方面稱，此次合作目的在讓遠在世界各地的觀眾能夠隨時身臨其境，體驗到實地參觀故宮博物院的樂趣；讓每一位來到故宮博物院的觀眾能夠享受到更高速的網路服務和高清視頻內容，瞬間獲取眼前的古建築、文物知識連結和服務設施資訊。

此外，透過5G相關科技的應用，對故宮文物出入庫、修復、運輸、展覽的全流程，也能進行隨時隨地的安全監控，並藉此邀請世界各地的文物醫生和考古學家遠端開展文物修復的會診或考古調查；利用更強大的人工智慧技術為文物的鑒定、修復和青少年教育提供更寬廣的平台和更強有力的知識支撐。

北京故宮攜手華為，雙方將共建「5G智慧故宮」。（取自《澎湃新聞》）
北京故宮攜手華為，雙方將共建「5G智慧故宮」。（取自《澎湃新聞》）
分享

北京故宮文物修復
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

港鐵灣仔站成打卡新天地 創意彩繪為上班族增添新氣象

2019-03-15 13:52

樹藝師是「花王」？年輕樹藝師到德國取經 見證當地「專業」

2019-03-15 13:52

花錢也要買稱讚！陸「誇誇群」不夠狂 還有人想找罵挨

2019-03-15 11:00

美與政治的化身：中國兩會「美女服務員」如何養成？

2019-03-15 10:43

陸通過外商投資法 學者稱 台港澳「特殊地位」將被削弱

2019-03-15 10:15

紫眼影+黑唇進站 安檢員嚇到要求現場卸妝

2019-03-15 09:48

奇葩洗手台僅巴掌大 陸網友笑翻：建商行為藝術

2019-03-15 09:07

天津-深圳 新開直飛航線

2019-03-15 02:14

上海去年旅遊收入 突破5千億

2019-03-15 02:14

大陸軌道交通 領先全球邁入5G時代

2019-03-15 02:14

珠海台協金灣．高欄港分會扶貧

2019-03-15 02:14

海南環島旅遊公路 今年開建

2019-03-15 02:14

陸客出境旅遊 穩坐世界第一名

2019-03-15 02:14

媽祖故里－福建莆田力邀台灣業者 共同打造5G示範基地

2019-03-14 23:07

香港藝術三月展 「同伴」漂浮維港吸睛

2019-03-14 20:34

港官員疑混淆視聽 再為移犯修法護航

2019-03-14 20:33

四川名校腐肉餵食學童事件 疑涉「校商勾結」

2019-03-14 19:17

「KAYAK」最多廉價機票消失 6比價網「最低價」全與實價不符

2019-03-14 15:23

放下美容師玉手 港新移民婦走進工地燒焊

2019-03-14 15:23

港版「如廁傳」見同志、黑社會文化 廁門背後疾書抑壓

2019-03-14 15:22

過度包裝惹的禍！港水域含逾萬件塑膠碎片 微塑膠濃度三年增11倍

2019-03-14 15:12

「港第一家庭」新動向 林鄭長子離開小米

2019-03-14 14:30

擺闊…梅艷芳95歲母 砸25萬辦壽宴 哭窮…兩次申請破產

2019-03-14 14:30

衣航空難╱網酸罹難女大生「死了活該」仇富微博帳號被關

2019-03-14 11:48

防學生太早談戀愛 陸一中學禁男女生同區用餐

2019-03-14 10:33

海南環島旅遊公路將動工

2019-03-14 02:12

浙江首家「家事訴訟中心」 揭牌

2019-03-14 02:12

北京整頓網路訂餐 約談5企業

2019-03-14 02:12

京東個人快遞 增至31城

2019-03-14 02:12

上海需文創產業人才 台商盼台中人才與創意大輸出

2019-03-13 19:35

柯潔免試進清華念商管 網：應該學人工智慧阿

2019-03-13 17:53

她在朋友圈向300人各借1000元 3年後…結局是這樣

2019-03-13 17:52

一架波音飛機北京起飛後突返航 原因不明

2019-03-13 16:36

香港暫禁波音B737 MAX系列飛機飛越

2019-03-13 16:08

胡慧中幫丈夫何志平求情信：他是幾乎絕種的君子 為生計要找工作

2019-03-13 15:54

菲傭患癌被辭退 前僱主拖欠薪 眾籌獲70萬元見證香港有情

2019-03-13 15:53

名醫→官員→階下囚 何志平情場也精采

2019-03-13 13:43

港59折推6居屋 售近4900單位

2019-03-13 13:42

動漫迷用水泥管打造「夢想民宿」

2019-03-13 11:28
看更多

熱門文章

奇葩洗手台僅巴掌大 陸網友笑翻：建商行為藝術

2019-03-15 09:07

沙烏地用中共彩虹－4無人機炸毀T－72坦克

2019-03-14 17:44

傳大陸一名特斯拉車主 成功退回大降價後差價

2019-03-14 21:41

陸政協委員稱 只有大陸能實現韓國瑜高雄發大財目標

2019-03-14 19:43

陸通過外商投資法 學者稱 台港澳「特殊地位」將被削弱

2019-03-15 10:15

台灣戶籍可能遭註銷 凌友詩：有心理準備

2019-03-14 23:24

李克強：願推出更多優惠政策 讓台灣民眾享同等待遇

2019-03-15 12:04

陸學者：蔡總統兩岸政策已實質調整 兩岸將更尖銳對立

2019-03-14 22:10

華為：今年手機出貨量將接近世界第一 永不做家電

2019-03-15 11:23

紫眼影+黑唇進站 安檢員嚇到要求現場卸妝

2019-03-15 09:48

陸客出境旅遊 穩坐世界第一名

2019-03-15 02:14

成都「舌尖上名校」餵腐肉霉食 小學生吃了肚瀉、便血

2019-03-14 16:19

大陸通過外商投資法 2020年起實施

2019-03-15 09:42

破萬步打8.5折、4萬步5.5折 浙江工商大學食堂「走」紅

2019-03-14 16:22

大陸軌道交通 領先全球邁入5G時代

2019-03-15 02:14

人大今閉幕 看李克強為經濟指路

2019-03-15 00:37

「黃小米」火了 網店助中國農業品牌化

2019-03-15 11:51

四川名校腐肉餵食學童事件 疑涉「校商勾結」

2019-03-14 19:17

李克強明確表示 台港澳投資比照適用外商投資法

2019-03-15 13:23

花錢也要買稱讚！陸「誇誇群」不夠狂 還有人想找罵挨

2019-03-15 11:00

媽祖故里－福建莆田力邀台灣業者 共同打造5G示範基地

2019-03-14 23:07

瑞銀：2月iPhone在中國市場需求按年跌67% 連跌3個月

2019-03-14 22:07

歐盟避稅觀察名單 移除台灣、港澳

2019-03-14 18:21

香港整頓投行 重罰四大咖

2019-03-15 02:07

7處修改…陸外資法 強化智財保護

2019-03-15 00:31

法人：2019年將是A股新一輪牛市起點

2019-03-14 20:30

嚴陳莉蓮吳介民 出任海基會董事

2019-03-14 23:39

習近平將訪義 合作汽車大廠爆醜聞

2019-03-14 23:24

樹藝師是「花王」？年輕樹藝師到德國取經 見證當地「專業」

2019-03-15 13:52

陸消費、製造業指數 上月回升

2019-03-15 02:14

中共外交部：籲美國停止利用人權干涉中國內政

2019-03-14 17:44

李克強預告 大陸今年存準率會再降1個百分點

2019-03-15 12:47

李克強稱 外商投資法實施後 將進一步推新負面清單

2019-03-15 13:00

上海金融中心 全球排名第5名不變

2019-03-15 02:04

李克強記者會 聚焦三議題

2019-03-14 23:39

港鐵灣仔站成打卡新天地 創意彩繪為上班族增添新氣象

2019-03-15 13:52

外資法強化智財權究責

2019-03-14 23:39

陸股解碼／北上資金 源源不絕

2019-03-15 02:07

天津-深圳 新開直飛航線

2019-03-15 02:14

胡海峰獲特殊對待 專家：習近平藉此向團派示好

2019-03-15 13:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top