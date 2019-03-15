北京故宮攜手華為 共建「5G智慧故宮」

2019-03-15 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據上海《澎湃新聞》報導，北京故宮博物院15日和華為簽署戰略合作協定，雙方將在打造5G應用示範、建設故宮智慧院區、舉辦人工智慧大賽等方面展開合作，進一步推動故宮博物院的數字化、信息化、智慧化建設。

報導稱，北京故宮博物院2018年接待觀眾數量已突破1,700萬人次。1998年，故宮博物院就啟動了數字化、信息化建設。目前已逐步建立起覆蓋全院的辦公信息網路，鋪設光纜近40公里；安裝600餘個WiFi天線，為辦公應用、文化遺產保護及觀眾服務提供無線網路；同時建立起管理186萬件（套）文物資訊的藏品系統，並開展涵蓋10項內容的古建築遺產監測。

此外，北京故宮還持續開展VR、AR、AI等最新技術在博物館的應用研究。

面對5G時代即將到來，北京故宮博物院選擇與華為技術有限公司合作建設「5G智慧故宮」。雙方簽約，讓華為5G率先服務文物博物館機構，為「數位故宮」建設提供新的技術支撐。

澎湃新聞指出，華為技術有限公司在5G、人工智能、雲端運算、物聯網等方面，有較強的研發能力、創新成果和解決方案。

單霽翔表示，北京故宮博物院擁有龐大的明清古建築群，超過186萬件（套）文物藏品，這些海量、珍貴的寶貴資源，需要不斷借助新技術手段，一方面做好文物的保護和研究，一方面為逐年遞增的現場觀眾和互聯網觀眾提供更優質的文化服務和數位體驗，從而實現中國優秀傳統文化的全人類共用。

故宮方面稱，此次合作目的在讓遠在世界各地的觀眾能夠隨時身臨其境，體驗到實地參觀故宮博物院的樂趣；讓每一位來到故宮博物院的觀眾能夠享受到更高速的網路服務和高清視頻內容，瞬間獲取眼前的古建築、文物知識連結和服務設施資訊。