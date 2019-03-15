戀上「美籍商人」 65歲女為「禮物罰款」被騙百萬

2019-03-15 19:27 世界日報 香港新聞組╱香港15日電



一名65歲陳姓女收銀員早前在網上認識一名「美籍商人」，懷疑被對方騙財，損失共115萬港元（約14.6萬美元），警方經調查後拘捕一名53歲本地女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，她獲准保釋候查，下月上旬向警方報到。

香港電台報導，警方1月上旬接獲女事主報案，指她通過社交媒體結識一名外籍男子，該名男子表示有禮物從外地寄到香港，要求事主存錢至多個指定的本地銀行戶口，以繳交關稅。被愛沖昏頭腦的陳婦，3月至12月期間，先後17次將合共115萬元存入七個指定戶口，但未能聯絡上男子，懷疑受騙，於是報案。

據香港蘋果日報報導，網上情緣騙案禁之不絕，當中更牽涉巨額款項。2014年，一名居於半山的66歲地產代理公司總裁，於網上速配平台「Lovestruck」結識一名自稱工程師的外籍男子。雙方從沒見面情況下，總裁四年間先後200次透過戶口轉賬給對方，涉款共1.8億港元，直至2018年7月，對方失去聯絡總裁才驚悉受騙。

據報導，根據警方數字顯示，去年社交媒體騙案共2064宗，主要涉及網上情緣，比前年大幅飆升九成，損失金額上升2.5倍至5億港元。警方呼籲市民在網上結交朋友時必須謹慎，不應隨便在互聯網披露個人資料及照片。如有網上結識的陌生人以任何原因要求索取金錢，不要輕易相信，必須核實其身分。