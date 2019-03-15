海外婚攝糾紛多 港準新人冰島航拍竟變合成

2019-03-15 18:10 世界日報 香港新聞組╱香港15日電



近年愈來愈多準新人選擇到外地拍攝婚紗相，不過婚攝公司質素參差，屢屢出現交貨「無期」、貨不對辦。消委會過往三年共接獲40宗海外婚攝服務投訴，有準新人花3萬港元（約3821美元）購買冰島婚攝套餐，但婚攝公司卻以風大推搪，後來更建議用舊影片合成新人頭像作航拍短片。

香港01報導，準新娘梁小姐早前在婚紗展的一間婚攝公司購買3萬元冰島婚紗攝影套餐，當時職員主動提出贈送航拍短片，她感覺吸引便即場簽約。直至拍攝當日，攝影師卻從未提及使用航拍機，梁再三追問下，對方才聲稱當天風大，不能使用航拍機，但可以用現成影片更改作他們的頭像來代替。

梁小姐在簽約時雙方議定7個景點，由冰島東部至西部拍攝，惟出發前兩個月，攝影師提議改由中部開始，及安排清晨起拍攝，梁便按建議預訂中部的酒店。不過，拍攝前數天，梁小姐再收到攝影師通知，稱因配合其他客人工作，需改至西部出發，並著梁更改酒店或自行駕車前往出發。最終梁小姐選擇等攝影師前來會合，並在當日11時才開始作拍攝，且8小時僅完成4個景點，攝影師稱餘下景點可製作合成照片。

梁小姐收到相片後卻相當失望，發現與公司樣板有落差，更有不少重複拍攝的場景或效果相似照片，合成照亦不自然。其後她向消委會投訴，並要求該公司退款。經調停後，該公司願意安排修改，惟已按合約履行服務等，堅拒退款，梁小姐或會透過小額錢債審裁處追討。

另據明報報導，有港人於南韓購買1.7萬港元（約2165美元）的婚攝套餐同樣受害，投訴人彭小姐於2017年直接向韓國一家婚攝公司直接購買攝影套餐，合約訂明公司會負責專業修改30張相片，並贈送相冊及油畫。惟該婚攝公司延遲兩個月才提供照片予彭小姐挑選，後來更音信全無，婚禮將至仍未能取回相冊及油畫。由於涉及的公司為韓國商戶，故消委會收到投訴後轉介予南韓消費者院跟進，但指公司已清盤，更拒絕溝通，建議透過法律途徑向該公司的負責人追討。

香港01引述消委會指，若有戶外拍攝，要留意拍攝行程是否合理及預留足夠時間在各景點拍攝，訂立書面合約時，特別要求如指定攝影師、指定景點或特別拍攝效果，應在立約時提出及書面清晰訂明。此外，消委會表示，代辦海外婚禮的商戶有責任向客人解釋清楚當地註冊的要求及程序，而準新人亦可先向律師或專業人士查詢，在外地婚姻註冊是否受香港法律認可。明報報導，消委會總幹事黃鳳嫺指「隔山買牛」永遠有風險，宜參考親友口碑或善用婚禮資訊平台，最穩妥是由當地親友介紹和代為處理。