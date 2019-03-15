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樹藝師是「花王」？年輕樹藝師到德國取經 見證當地「專業」

2019-03-15 13:52香港01 記者胡家欣／報導

30歲樹藝師吳宇軒指，樹藝師工作正是規劃栽種植物及樹木，監察它們健康成長，同時確...
30歲樹藝師吳宇軒指，樹藝師工作正是規劃栽種植物及樹木，監察它們健康成長，同時確保公眾安全。香港01記者盧翊銘／攝影
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香港近年對樹木種植和護養要求提高，樹藝師漸漸成為新興行業，但是不少人將職業簡單視為「花王」。

30歲樹藝師吳宇軒為2018年資歷架構學習體驗獎勵計劃得獎者，獲得政府三萬元資助後，於今年初到德國參與行業的大型展銷，見識不少先進的園藝科技及器材，同時了解到當地人視樹藝師為一種專業。吳宇軒表示，樹藝師工作正是規劃栽種植物及樹木，監察它們健康成長，同時確保公眾安全。

30歲的吳宇軒自小熱愛大自然，六至七年前在港大生態及生物多樣性學士學位畢業後，先後做過環評顧問及綠化工程公司，期間繼續進修考取國際樹木學會的樹藝師資格，三年前到一所大學任職物業處助理主任，主要管理樹木種植及保育工作，同時負責採購及監督綠化工程。

參與海外展銷見識先進園藝器材

在行業短短三年，吳宇軒憑著出色表現，去年獲選為資歷架構學習體驗獎勵計劃得獎者，並取得3萬元獎金。獎金資助他今年初到德國參與行業的大型展銷，見識不少先進的園藝科技及器材。他表示，最為深刻是當地製造的草坪地墊，可以完整預製，方便鋪設；草的種子植入在地墊內，待鋪設後才加以養植，相比預製草皮較為耐用，正研究引入到工作場所。

近年香港樹管理草率，屢受外界批評，吳宇軒認為，香港過往在綠化規劃上或急見成效，未有好好規劃及研究樹木種植的品種及地方。他舉例，彌敦道人多車多，如何在狹窄的道路，選取合適的樹木種植，值得思量。他表示，樹藝師工作正是規劃栽種植物及樹木，監察它們健康成長，同時確保公眾安全。

不過，他表示，不少人仍認為樹藝師是「花王」，包括其家人，未如歐洲等國家，視之為一種專業。他認為，社會尚需要時間認識行業，自己會向家人介紹工作，令他們增加對行業的認知。

他期望未來可以攻讀園藝管理相關的碩士，以及取得攀樹師的資格，繼續投身行業。香港0...
他期望未來可以攻讀園藝管理相關的碩士，以及取得攀樹師的資格，繼續投身行業。香港01記者盧翊銘／攝影
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文章授權轉載自《香港01》

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