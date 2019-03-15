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陸通過外商投資法 學者稱 台港澳「特殊地位」將被削弱

2019-03-15 10:15聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸13屆全國人大二次會議15日表決通過《外商投資法》，該法將於2020年1月1日起實施。華中科技大學教授陳波指出，隨著基於「負面清單」加「准入前國民待遇」的外商投資法實施，台港澳過去在大陸所享有的「特殊待遇」將會被不斷削弱。

陳波15日在上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》為文指出，隨著外商投資管理體制創新的成功嘗試，中國在今年的人大會議上正式通過外商投資法，以法律的形式實現對外商投資准入管理的簡明化和公平化，明確了中國進一步對外資開放、依法保護外國投資者合法權益的決心。

文章稱，外商投資法從法理上說只是取代原有的外資三法，並不能覆蓋中國大陸正在執行的關於港澳台經貿投資往來的特別協定和安排。例如：2003年大陸與港澳簽訂的「內地與港澳關於建立更緊密經貿關係的安排」（簡稱CEPA），並不會因外商投資法的實施而作廢。

同樣，兩岸於2010年簽署的「海峽兩岸經濟合作框架協定」（簡稱ECFA），以及現在福建自貿區實施的一些針對台資企業的特殊安排，也不可能被外商投資法替代。

陳波指出，原則上說，本國國民肯定要比外國國民享受更多的市場放開和經營便利政策。「港澳台投資者從理論上說屬於『准國民』或者『特殊國民』。因此哪怕是在《外商投資法》全面實施以後，在投資准入上對於港澳台資本與一般外資區別對待也應該繼續體現在法規和政策上。」

但陳波同時表示，就中國逐步深化的開放趨勢而言，港澳台資本所享有的「特殊地位」將會被不斷削弱。從法律層面說，外國投資者與境內投資者的區別在於外商投資准入負面清單，而由於中國特殊國情造成的港澳台特殊國民待遇應該就是介於外國和境內投資者之間（也就是通過特殊的政策安排面對更少或更寬鬆的負面清單制約）。

陳波認為，隨著中國外商投資准入負面清單的不斷縮減，外商投資在中國面臨的准入障礙越來越少，留給港澳台資本的「特殊待遇」空間也在被不斷擠壓。

例如，早期負面清單中只對港澳台投資者部分開放的一些產業，目前也由於負面清單的縮減對所有外國投資者都開放了。換而言之，作為境外資本，港澳台資本相較於外國資本的特殊性正在不斷削弱。

陳波強調，這種削弱並非負面，而是港澳台資本原本享受的「特惠」法規和政策由於中國不斷深化的開放，變成了「普惠」性的法規和政策。

從中國改革開放40年的歷程來看，港澳台資本享受了「特殊國民」的優待。但時過境遷，隨著大陸經濟的發展和開放的深化，國際經貿合作的趨勢，要求中國必須更大幅度降低貿易和投資壁壘，實現國際化、自由化和公平化的市場准入與競爭。

陳波指出，在此趨勢下，港澳台資本也必須與時俱進，適應大陸經貿法規與政策從「特惠」向「普惠」發展的趨勢，與內資一起，迎接外資的公平競爭。

大陸13屆全國人大二次會議15日表決通過《外商投資法》，該法將於2020年1月1...
大陸13屆全國人大二次會議15日表決通過《外商投資法》，該法將於2020年1月1日起實施（新華社）
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