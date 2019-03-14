媽祖故里－福建莆田力邀台灣業者 共同打造5G示範基地

2019-03-14 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據中新社報導，擔任大陸全國人大代表的福建省莆田市長李建輝受訪時力邀台灣業者，到媽祖故里－莆田共同打造中國5G示範基地。

報導稱，在今年兩會期間，李建輝在多個發言場合表示，莆田期冀海峽兩岸以媽祖文化為紐帶，深化兩岸產業融合，在發展兩岸電子信息產業合作和建設「媽祖國際健康城」等方面發力。

在接受中新社訪問時，李建輝指出，台灣電子信息產業積澱深厚，人才儲備充足，大陸正迎來5G風口，兩岸攜手可搶得先機。李建輝說，「歡迎台灣創業者和企業家來到莆田一起打造中國5G的示範基地」。

李建輝表示，由莆田市政府和中國電子信息產業集團有限公司共建的中電（福建）工業互聯網研究院日前已順利運作，將重點推動射頻功率晶片製造工程研究中心、新型顯示研究中心、莆田傑木科技有限公司等項目。

同時，莆田正建設5G設備生產製造基地，大力發展5G手機等整機智能終端產品產業鏈。莆田5G應用示範基地建設也在同步推進中。

在自動駕駛應用方面，依託雲度新能源公司、中國一汽集團等企業，以湄洲島城市智慧汽車基礎設施和機制建設試點為載體，正加快打造集技術研發、道路測試、示範運行等於一體的國家智能網聯汽車應用（北方）示範區湄洲島基地。

在物聯網應用方面，依託中電（福建）工業互聯網研究院，莆田正推進工業互聯網平台建設，開展基於5G的智能製造示範應用，探索構建基於5G技術的工業互聯網平台體系，形成5G智能製造領域示範應用新模式；推進5G技術在智慧城市、智慧家居等領域運用。

李建輝透露，莆田將在湄洲島率先運用5G技術，開展城市智慧汽車基礎設施和機制建設試點，打造「智慧+」創新平台，把湄洲島建設成生態智慧島。