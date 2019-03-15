大陸軌道交通 領先全球邁入5G時代

2019-03-15 02:14 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



據中新網報導，中車株洲電力機車研究所14日宣布，由該公司旗下中車時代電氣股份有限公司自主研發的基於5G通信技術的大容量數據轉儲系統，在中國鐵路成都局集團有限公司成都機務段成功應用，實現了車載資料的高速下載。這也象徵中國軌道交通在全球率先邁入5G時代。

中車株洲電力機車研究所稱，時代電氣自主研發的基於5G通信技術大容量數據轉儲系統，自2018年11月在成都機務段裝機後成功應用，實現了6A視頻、TCMS、LKJ等資料的高速下載。

現場應用表明：10分鐘可完成55GB的車載資料快速落地，為目前WLAN傳送速率的100倍以上，標誌著軌道交通領域正式邁入了5G時代。

報導稱，隨著列車長交路、輪乘制的推行，車載視頻資料激增，目前車載視頻資料普遍採用乘務員U盤人工轉儲的方式，經常出現U盤損壞、視頻丟失或人為破壞等問題，給機務段運用安全帶來很大的隱患。

為實現車載視頻資料的自動無線下載，時代電氣組織技術團隊長期跟蹤5G通信技術，與相關通信團隊合作開發了面向軌道交通應用場景的大容量數據轉儲系統，克服機車移動狀態下自我調整尋優及高頻寬接入、海量數據壓縮及分散式存儲等關鍵核心技術，實現了海量數據回段自動轉儲下載，有效解決目前人工作業存在的資料缺失與異常問題，為機車運用分析提供了豐富資料支撐，有效保障了機車運用安全。

中新網指出，目前國際上普遍使用的車載資料轉儲系統多採用3G或4G通信傳輸。受頻寬限制，轉儲傳輸效率較低。5G轉儲系統的研製成功，將打破大數據智慧運維應用場景下的資料傳輸瓶頸，不但可廣泛應用於幹線機車、高速動車和城軌列車，還可應用於風力發電、電動汽車等領域的高頻寬資料傳輸。