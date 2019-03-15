上海去年旅遊收入 突破5千億

2019-03-15 02:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



新華社報導，根據2019年旅遊工作會議發布的訊息，2018年上海市旅遊總收入為人民幣5,092.32億元，較前一年增長13.54%。2019年，上海將進一步推進供給側結構性改革，為中外遊客提供更加豐富的旅遊休閒體驗。

數據顯示，2018年上海接待國內旅遊者3.40億人次，實現國內旅遊收入人民幣4,477.15億元；接待入境旅遊者8,93.71萬人次，實現國際旅遊收入73.71億美元。2018年上海旅遊業增加值為人民幣2,078.64億元，佔全市GDP比重為6.4%，旅遊業已是上海經濟重要的支柱產業之一。

上海財經大學旅遊管理系教授何建民分析，上海紅色文化、海派文化、江南文化資源豐富，國際化程度高，交通便利、公共服務精細，城市智慧化水平日益提升，這是持續吸引國內外遊客來滬的重要原因。

相關負責人在旅遊工作會議上介紹，上海將在2019年進一步推進供給側結構性改革，滿足不同遊客群體的旅遊休閒需求。

上海將進一步提升全域旅遊能級，通過美化城市景觀體系，豐富黃浦江遊覽產品，新推出一批文化旅遊線路，拓展「建築可閱讀」、「文博帶回家」、「街區漫步」等系列服務，培育鄉村旅遊精品，豐富工業旅遊、購物旅遊、體育旅遊、健康旅遊等業態。

上海還將進一步提升公共服務水平，通過提高旅遊交通通達度、推進「一部手機遊上海」及完善「樂遊上海」微信小程序等舉措，方便遊客自助旅行。

上海並計畫聯合長三角各旅遊目的地開發更高質量的旅遊精品，探索推出「暢遊長三角」惠民「一卡通」、建立長三角旅遊氣象服務中心等，方便遊客在長三角地區「暢遊」。