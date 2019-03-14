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香港藝術三月展 「同伴」漂浮維港吸睛

2019-03-14 20:34台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導

每年三月份是香港藝術月，大家可以在香港，展開一段靈感處處、感動滿滿的尋藝旅程，包...
每年三月份是香港藝術月，大家可以在香港，展開一段靈感處處、感動滿滿的尋藝旅程，包括投身連場國際藝術盛會，並觀賞香港及世界各地藝術家作品的展覽、創意裝置和精采表演。(photo by 相關機構宣傳照)
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每年3月，是香港的藝術月，會有多個大型藝術展、拍賣會及畫廊展覧，令藝術氣息在城市中紛陳，大放異彩。其中部分最令人矚目的，就包括繼首爾、台北之後，KAWS巨型藝術創作蒞臨香港，令37米長的充氣版「同伴」（Companion）在維多利亞港漂浮，料會成為香港藝術三月的最熱門自拍打卡熱點。

「火人季」打頭陣

「藝術三月」再來，香港城市各處都有鋪天蓋地的藝術展覽，其中大家可以近距離觀賞的三大巨型藝術裝置，便包括由18日起，先有來自美國藝術節慶「火人祭」的大型作品，在港島太古廣場展出巨型互動藝術裝置LUMENous GARDEN，作品由三藩市藝術團隊FoldHaus製作。

由兩件富動感的裝置藝術組成，包括一系列狀似日式摺紙的大型蘑菇，可感應遊人活動而改變形態及顏色。另以日式摺紙形態呈現的BLUMEN LUMEN則是大型花卉裝置，可隨遊人靠近而開合搖曳。裝置半透明外層裝有數以千計的LED燈，可為遊人帶來令人難以忘懷的色彩世界和感觀體驗。

充氣「同伴」漂浮維港

另一巨型藝術裝置就在灣仔星街小區，來自紐約的藝術家Derick Melander，以逾700磅的中古衣物堆疊而成作出大型雕塑Recycled Clothing Sculpture。

至於最受注目的，是在中環海濱出現的「KAWS:HOLIDAY」。該企劃去年啟航，以KAWS招牌創作「同伴」為主角，製造巨型充氣版本在各地巡迴展覽，首站登陸首爾蠶室石村湖，第二站是台北中正紀念堂，第三站就是香港，而在香港出現的充氣「同伴」，長達37米，較首爾（28米）及台北（36米）的更大，將由22日至31日在維多利亞港漂浮。

巴塞爾藝展成重頭戲

除了巨型藝術裝置，3月尾香港更會有「亞洲當代藝術展」，是亞洲歷史最悠久的酒店藝術博覽會，屆時將帶來包括來自馬來西亞、英國、南韓、黎巴嫩、俄羅斯、中國、日本、香港等地區的標誌性當代藝術品。

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