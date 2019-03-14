港官員疑混淆視聽 再為移犯修法護航

2019-03-14 20:33 台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導



李家超13日向媒體說明修法時，香港眾志黃之鋒等人也到場示威，要求撤回修法並跟台方商討，他後來更擠入李家超乘搭的電梯內繼續抗議。(photo by 香港眾志) 分享 facebook 香港欲修法改動《逃犯條例》，事件引來國際關注及台灣朝野反彈，台灣立法院院會更通過臨時提案，要求引渡安排僅限在台港兩地。

不過，負責有關修法的香港保安局局長李家超就無視反對聲音，13日公開講話時，更疑混淆視聽，亂拋法律意見，同時更不點名稱有人千方百計令移送殺人兇嫌到台灣不成事，對此表示傷感和失望，但當被追問究竟所指何人時，卻反稱記者「有自己的答案」。

政治凌駕公義

港府早前提出修訂《逃犯條例》，好讓未來能以單次個案方式移交逃犯到內地及台灣等地，香港保安局局長李家超13日被問及會否修訂現時的修法內容，包括回應商界提出，豁免經濟罪行等訴求時，稱會「審慎去考慮」各方意見，需要時間研究，現時「未作出最後決定」。

不過，他繼而話鋒一轉，轉為批評，有人千方百計令移交逃犯到台灣面對法律制裁不成事，更嚴詞稱：「我感到傷感與失望，我覺得公義就是公義，政治不應凌駕公義」。

今次修法爭議，源於一名港青跟女友在台旅遊時，涉嫌兇害女方，繼而再返回香港，由於案件非在香港發生，故此香港法院沒有司法管轄權作出審理，令疑兇或會逍遙法外。

港府其後就提出修法，並稱是要堵塞漏洞彰顯公義，惟卻被揭發整個修法過程沒有跟台方商討，反而向內地協商，因而令外界質疑此舉是暗渡陳倉，好令身在香港的人士，未來可被移交內地受審。

李家超又同時再為修法護航，重申修法後政治、種族、宗教等案件不適用，並強調移交條例必須符合雙重犯罪原則，若只是無心之失商業行為，不會被移交。

「雙重犯罪」原則解讀

不過，又關說法隨即被熟知法律原則人士質疑，民間關注法律團體「法夢」的成員、港大法律系博士候選人黃啟暘事後隨即撰文，直指李是混淆視聽，直指「雙重犯罪」原則下，一條在中國犯罪門檻很低的罪行，縱使在中國賴以定罪的證據，在香港很有可能根本不足以定罪。

香港民主黨議員、立法會保安事務委員會副主席涂謹申就作出反駁，指港府三度不理會台灣提出的司法互助請求，卻「千方百計」將修例牽涉內地，做法「其心可誅」，批評港府「千方百計向內地獻媚」，才是政治凌駕公義。

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