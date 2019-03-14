親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

波音737半年掉2架 台民航局今晚7時起發禁飛令

獨／曾罹大腸癌三期 賀一航續命8年沒死真相曝光 ！

四川名校腐肉餵食學童事件 疑涉「校商勾結」

2019-03-14 19:17聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

成都七中實驗學校小學部的食安醜聞持續發酵，據大陸媒體「中國經營報」報導，涉事學校疑似與其食品供應商有「利益輸送」。針對「利益輸送」的指控，溫江區委昨晚緊急開常委會會議，決定對全區大中小學和幼稚園的食堂食品安全展開專項調查。

日前，涉事學校疑向學生提供腐肉，官方指造成最少36名學生求醫，有報導更指有120名學生到院檢查，100多名涉事學生的家長13日於校外示威。成都市公安局溫江區分局今天通報，確認警員當時依法最低限度使用警用催淚噴射器驅散示威者，亦強制帶走12人，同日下午已釋放。

陸媒「中國經營報」分析，該事件或涉及利益輸送。報導指出，涉事食物供應商「四川德羽」服務20多間學校食堂，包括學生10萬餘人。而旗下的協會「校長之家」，擁有近200個會員單位，在四川教育界極具影響力，也與涉事學校關係密切。報導稱，食堂的經營對公司來説是一塊「肥肉」。

事件曝光後，四川省教育廳、成都市教育局、市場監察等相關權威機構都已介入調查此事，稱「不論是誰，一查到底，嚴肅處理，決不姑息」。

另外，校方昨發出道歉聲明稱，即日起停止食物供應商德羽後勤管理服務公司的供餐服務；並配合當局將原料封存送檢；承諾對受影響的學生的健康問題承擔責任，而公司及學校食堂相關責任人已遭停職調查。

事實上，大陸當局近日一再強調學校食品安全。3月11日，大陸教育部、國家市場監督管理總局、國家衛生健康委員會聯合發布「學校食品安全與營養健康管理規定」，更詳細規定學校負責人陪餐制度、家長代表監督制度、食品安全追溯體系等一系列保障學校食品安全的措施。

成都七中實驗學校小學部爆發食安醜聞。（取自微博）
成都七中實驗學校小學部爆發食安醜聞。（取自微博）
分享
100多名家長13日在涉事小學外示威。（取自微博）
100多名家長13日在涉事小學外示威。（取自微博）
分享

食品安全公安教育部
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

過度包裝惹的禍！港水域含逾萬件塑膠碎片 微塑膠濃度三年增11倍

2019-03-14 15:12

「KAYAK」最多廉價機票消失 6比價網「最低價」全與實價不符

2019-03-14 15:23

放下美容師玉手 港新移民婦走進工地燒焊

2019-03-14 15:23

港版「如廁傳」見同志、黑社會文化 廁門背後疾書抑壓

2019-03-14 15:22

擺闊…梅艷芳95歲母 砸25萬辦壽宴 哭窮…兩次申請破產

2019-03-14 14:30

防學生太早談戀愛 陸一中學禁男女生同區用餐

2019-03-14 10:33

「港第一家庭」新動向 林鄭長子離開小米

2019-03-14 14:30

衣航空難╱網酸罹難女大生「死了活該」仇富微博帳號被關

2019-03-14 11:48

海南環島旅遊公路將動工

2019-03-14 02:12

浙江首家「家事訴訟中心」 揭牌

2019-03-14 02:12

北京整頓網路訂餐 約談5企業

2019-03-14 02:12

京東個人快遞 增至31城

2019-03-14 02:12

上海需文創產業人才 台商盼台中人才與創意大輸出

2019-03-13 19:35

柯潔免試進清華念商管 網：應該學人工智慧阿

2019-03-13 17:53

她在朋友圈向300人各借1000元 3年後…結局是這樣

2019-03-13 17:52

一架波音飛機北京起飛後突返航 原因不明

2019-03-13 16:36

香港暫禁波音B737 MAX系列飛機飛越

2019-03-13 16:08

胡慧中幫丈夫何志平求情信：他是幾乎絕種的君子 為生計要找工作

2019-03-13 15:54

菲傭患癌被辭退 前僱主拖欠薪 眾籌獲70萬元見證香港有情

2019-03-13 15:53

名醫→官員→階下囚 何志平情場也精采

2019-03-13 13:43

港59折推6居屋 售近4900單位

2019-03-13 13:42

動漫迷用水泥管打造「夢想民宿」

2019-03-13 11:28

惡劣！5港人趁兩會上訪 竟遭押上火車送返

2019-03-13 10:10

陸政協委員：盼與台灣民代共同探索兩岸融合新路徑

2019-03-13 10:01

小龍蝦學院 網友最關心邊吃邊學…

2019-03-13 03:18

年薪60萬人民幣！中國新興「火」職業…名叫小龍蝦品蝦師

2019-03-13 03:17

小龍蝦學院被嘲奇葩學院 專家：笑話它的人根本不懂職業教育

2019-03-13 03:14

陸非法醫美市場 7部門聯合打擊

2019-03-13 00:45

福洲學生晾衣「鋪天蓋地」

2019-03-13 00:45

世界最大無焊縫鍛件 軋製成功

2019-03-13 00:44

山西600年蘇氏琉璃 前進埃及

2019-03-13 00:44

敦煌莫高窟 今年開放夜遊

2019-03-13 00:43

古裝美女群 重慶搭輕軌

2019-03-13 00:42

六旬姑丈藉口為妙齡姪女按摩 竟拉下對方內褲性侵

2019-03-12 19:04

中國兩會奇葩提案：公務員減肥失敗要離職

2019-03-12 17:30

陸工信部長苗圩：特斯拉帶來競爭壓力是好事

2019-03-12 17:10

影／中共軍機海南失事釀2死 民眾驚吼：飛機掉下來了！

2019-03-12 16:47

祥鵬航空又見登機祈福「幣」案 月內第2次中招

2019-03-12 16:43

奇葩廣告！賣「劉德華燒雞」 竟是張學友代言

2019-03-12 16:42
看更多

熱門文章

57歲高雄平凡「女孩」 又紅又統有綠卡 文革腔招來這樣後果

2019-03-14 10:00

32年前出資4600元助友人創業 如今他獲千萬酒莊回報

2019-03-13 22:24

她被加進神秘百人群組狂被稱讚 3分鐘一到秒被踢出

2019-03-14 13:45

好市多上海開店 網等看戲：大媽會搶攻所有試吃

2019-03-14 16:08

陸製宣傳片大秀肌肉 告訴你解放軍1分鐘能做什麼

2019-03-14 00:29

凌友詩任中國政協委員 陸委會：已違法將開罰

2019-03-13 22:13

陸生直播反習近平 校方竟暗示他盡快返陸

2019-03-14 15:31

測試妻子？男衝路中央「以身試愛」...秒被車撞飛

2019-03-14 11:29

俠客島：民進黨反制一國兩制 正上演末路狂奔

2019-03-13 22:46

遼寧號完成升級改造 艦島天線甲板變化大

2019-03-14 11:29

接受CNN專訪 華為任正非：美國的做法會嚇跑投資

2019-03-13 20:28

批習近平陸生盼留台灣 張小月：要做完整評估

2019-03-14 16:55

陸學者：台加入大灣區 可用中華台北對外簽署FTA

2019-03-14 09:05

今日香港 明日台灣？張志軍斥抹黑

2019-03-13 23:42

沙烏地用中共彩虹－4無人機炸毀T－72坦克

2019-03-14 17:44

連續兩周 美軍B-52轟炸機再飛南海

2019-03-14 11:54

新聞眼／陸頻提兩制台灣…蔡習對峙恐加劇

2019-03-13 23:42

「香港第一家庭」有新動向 傳林鄭長子林節思離開小米

2019-03-13 21:32

滯桃機陸男入境期限將屆 陸委會擬專案延期

2019-03-13 20:41

「KAYAK」最多廉價機票消失 6比價網「最低價」全與實價不符

2019-03-14 15:23

大陸政協閉幕 汪洋再提習五點

2019-03-13 23:42

環時社評：民進黨在表演恐慌 還是真張惶失措

2019-03-14 15:15

防學生太早談戀愛 陸一中學禁男女生同區用餐

2019-03-14 10:33

陸微企不良貸款率 放寬

2019-03-13 23:23

台資=特殊內資 張志軍：不影響台商權益

2019-03-13 23:42

成都「舌尖上名校」餵腐肉霉食 小學生吃了肚瀉、便血

2019-03-14 16:19

擺闊…梅艷芳95歲母 砸25萬辦壽宴 哭窮…兩次申請破產

2019-03-14 14:30

破萬步打8.5折、4萬步5.5折 浙江工商大學食堂「走」紅

2019-03-14 16:22

反習陸生盼留台 陸委會：會兼顧人權保障

2019-03-13 22:10

陸股解碼／長多格局不變

2019-03-14 02:02

海南環島旅遊公路將動工

2019-03-14 02:12

英國脫歐梁振英評「有民主無團結」揶揄泛民抄西方制度

2019-03-13 21:19

中國最富華西村負債累累 官方研商紓困不讓倒

2019-03-14 14:48

百度公司董座李彥宏：5G發展還要幾年

2019-03-14 02:13

凌友詩稱網評是小事 李戡：樣板也找個像樣的

2019-03-14 14:02

港版「如廁傳」見同志、黑社會文化 廁門背後疾書抑壓

2019-03-14 15:22

消費貸引爆 預付式消費糾紛多

2019-03-14 02:13

放下美容師玉手 港新移民婦走進工地燒焊

2019-03-14 15:23

衣航空難╱網酸罹難女大生「死了活該」仇富微博帳號被關

2019-03-14 11:48

張志軍釋疑：外資法 台企不受限

2019-03-13 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top