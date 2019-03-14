四川名校腐肉餵食學童事件 疑涉「校商勾結」

2019-03-14 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



成都七中實驗學校小學部的食安醜聞持續發酵，據大陸媒體「中國經營報」報導，涉事學校疑似與其食品供應商有「利益輸送」。針對「利益輸送」的指控，溫江區委昨晚緊急開常委會會議，決定對全區大中小學和幼稚園的食堂食品安全展開專項調查。

日前，涉事學校疑向學生提供腐肉，官方指造成最少36名學生求醫，有報導更指有120名學生到院檢查，100多名涉事學生的家長13日於校外示威。成都市公安局溫江區分局今天通報，確認警員當時依法最低限度使用警用催淚噴射器驅散示威者，亦強制帶走12人，同日下午已釋放。

陸媒「中國經營報」分析，該事件或涉及利益輸送。報導指出，涉事食物供應商「四川德羽」服務20多間學校食堂，包括學生10萬餘人。而旗下的協會「校長之家」，擁有近200個會員單位，在四川教育界極具影響力，也與涉事學校關係密切。報導稱，食堂的經營對公司來説是一塊「肥肉」。

事件曝光後，四川省教育廳、成都市教育局、市場監察等相關權威機構都已介入調查此事，稱「不論是誰，一查到底，嚴肅處理，決不姑息」。

另外，校方昨發出道歉聲明稱，即日起停止食物供應商德羽後勤管理服務公司的供餐服務；並配合當局將原料封存送檢；承諾對受影響的學生的健康問題承擔責任，而公司及學校食堂相關責任人已遭停職調查。