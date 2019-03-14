擺闊…梅艷芳95歲母 砸25萬辦壽宴 哭窮…兩次申請破產

2019-03-14 14:30 世界日報 香港14日電



梅艷芳於2003年因子宮頸癌併發肺衰竭逝世，她無論是在音樂、電影及戲劇都有卓越成就，遺產龐大，為防止母兄濫用遺產成立信託基金，不過梅媽覃美金仍在她死後被申請兩次破產。

梅艷芳母申請2次破產 討女兒20萬遺產為自己慶生 分享 facebook

梅媽上月由律師向法庭申請，從遺產信託撥款20多萬港元作為95歲擺壽宴使用，法官同意撥出25萬元壽宴費。據香港蘋果日報報導，梅媽壽宴擺了20幾桌，至於最喜歡哪份禮物，則說「每一樣都喜歡」，但不願透露到底花多少錢過生日。

據香港01報導，滙豐信託一方透露，梅媽過去三年均申請壽宴支出，梅媽於前年及去年分別領取了9.6萬元及15.7萬元擺壽宴，而滙豐不反對有關申請，但要求款項直接支付予餐廳。法官一度質疑為何梅媽今年申請的款項大增？梅媽的律師則解釋，梅媽今年邀請了海外的親友，比去年多擺4至5桌酒席。

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梅艷芳於2003年去世後，留下破億元遺產，她沒有直接給予母親，而是委託匯豐國際信託有限公司成立遺產管理，每月撥給梅媽媽生活費。但梅媽與長子不滿足，多次爭產，曾向法院申請把生活費提高至20萬港元，甚至想一次領走梅豔芳7100萬港元的遺產。

據了解，梅母只要有機會，就會在媒體面前說自己生活費不夠用，這次的95歲大宴也是年前向法院提出申請的，有網友就認為梅母太過貪婪，但也有一部分的人表示能明白梅母，「女兒這麼早離開，自己想要有一個幸福的晚年，是可以理解的」。