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放下美容師玉手 港新移民婦走進工地燒焊

2019-03-14 15:23香港01 記者梁煥敏／報導

燒焊工楊華釵從福建嫁到香港後，決意跟丈夫一同當上燒焊工。香港01記者盧翊銘／攝影
燒焊工楊華釵從福建嫁到香港後，決意跟丈夫一同當上燒焊工。香港01記者盧翊銘／攝影
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她們都是33歲的新移民婦女，努力適應着新的環境。楊華釵的玉手不再為人美容，而是在工地做燒焊工作；單親媽媽王莉跟何情況相似，為了養家當上紮鐵女工。兩人都說過，踩入工地工作後，感受到女性到工地上班要多一分努力和服從，才能站得住腳。

付出體力、犧牲女性愛美的天性 咬緊牙根捱過最艱苦時刻

燒焊工楊華釵與丈夫育有一對8歲及4歲的子女，她從福建嫁到香港後，過了數年家庭主婦的生活，兩年前長女升上小一後，她決意跟丈夫「夫妻檔」一同當上燒焊工。重投社會的首半年的確較難適應，尤其要長時間跟子女分開，楊華釵表示「長女始終由出生到幼稚園畢業只有我一個人照顧，突然要每日與她分開數個小時，她接受不了，叫我不要去上班」。

剛到建造業議會（現稱香港建造學院）上課，班上只有她一個女學員，起初仍有一點懷疑，但很快就適應了。楊華釵首次到工地上班，萬綠叢中一點紅，男工友感到好奇，生怕她做不來。她也明白女性在工地會較為吃虧，起初上班的一段時間難以入眠，怕有比較，只好多留意及學習身邊工友，強迫自己做得較他們快和準確，「開始時都會有工頭懷疑我的能力，但其後發現我手腳快，超出他的想像，便改變想法了」。

「天生燒焊工」 火花濺手不退縮

燒焊工跟紮鐵工有一點不同，最重要是耐性和雙手鎮定，作為母親的楊華釵自言相對適合，「我已為人母，比較有耐性及細心，這一點來看女性似乎更能勝任。」當了兩年多燒焊工，曾到屯門等公共房屋工地上班，楊華釵至今「小有名氣」，前僱主紛紛再度招手，讓她應接不遐。

燒焊的工作相對紮鐵可能消耗較少體力，但工作期間火花四濺也相當嚇人，她形容自己「天生為燒焊工」，即使被火花彈到雙手也會繼續工作，不退縮也不害怕，「師傅跟我說，『燒焊佬』往往不太感到痛楚，笑說我非常適合做這個行業。」而當炎炎夏日來臨時，套在身上的保護衣令她加倍焗促，剛塗上的防曬霜一下子又掉了下來，愛漂亮的她實在受不了，只好說服自己「穿上厚厚的衣服可以幫助減肥，也相當不錯。」

不少人認為「工地較為骯髒，加上需要足夠體力，女性可能不太適合」，曾於福建當美容師的楊華釵則不太同意。她說作為美容師，遇到的客人總是「雞蛋裏挑骨頭」，加上碰到無理要求也只能「吞忍」，故有不少負面情緒；相反，工地工作的體力消耗快，加上同事大多為男性，出現任何問題可坦白說出，即時解決，令她感到舒暢得多。

楊華釵自嘲自己是「天生燒焊工」，火花濺手不退縮。香港01記者盧翊銘／攝影
楊華釵自嘲自己是「天生燒焊工」，火花濺手不退縮。香港01記者盧翊銘／攝影
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再辛苦也不奢望照顧

三年多前，王莉從街坊及朋友口中得知，工地工作中以紮鐵的人工最為可觀，便到建造業議會報讀相關課程，進而入行。她坦言紮鐵工作最吸引的地方是高薪及工時穩定，「我要養育父母及兒子，兒子大了要補習，花費很多。」

只有1.6米高的王莉，要搬起一支支沉甸甸的鐵條，適應期相對長一些。「起初真的要非常努力，由於長時間蹲下工作，每日回家都感覺到雙腳麻痺得厲害，塗了不少藥油，但我跟自己講，一定『沒問題』。」經過一段時間適應後，身體才總算習慣。三年多來，她未有就業不足的情況，每周大概工作六日，收入相對穩定。

王莉皮膚黯黑，肌肉結實，剪了一頭短髮，外表硬朗，她坦言自己看起來較真實年齡成熟。她對記者說，到工地做事，不要事事以自己為女性，期望得到優待，得人人都平等付出，才有同樣的薪金。「自己有多辛苦也不要別人的照顧，因為工地不分男女，工序需要你去處理，就要將它做得妥妥當當。」

作為在職媽媽，王莉能夠照顧兒子的時間相當少，但她認為不能退縮，「兒子長大了點，可交給他的祖母照顧，只要想到發薪的那刻，多辛苦都有價值。」

何、楊華釵、王莉，三位同樣從大陸嫁到香港的婦女，先後進到工地工作。燒焊工楊華釵說，移居到香港這個大城市居住，感受到女性的獨立和堅強，「香港女士多數會外出工作，但（讓她們）從事工地工作也未必受得了，太骯髒了，但想到可花自己的錢去購物，感覺相當好，並且明白到不能單單依靠丈夫」。

王莉從街坊及朋友口中得知，工地工作中以紮鐵的人工最為可觀，便到建造業議會報讀相關...
王莉從街坊及朋友口中得知，工地工作中以紮鐵的人工最為可觀，便到建造業議會報讀相關課程，進而入行。香港01記者盧翊銘／攝影
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文章授權轉載自《香港01》

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