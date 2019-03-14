過度包裝惹的禍！港水域含逾萬件塑膠碎片 微塑膠濃度三年增11倍

2019-03-14 15:12 香港01 圖、文／香港01



【文．張雅婷】

陳可淳批評，部分超市過度包裝，不但增加家居垃圾，最後恐會污染海洋，影響人類健康。香港01記者鄧倩螢／攝影 分享 facebook

走進超市，不少水果都會以保鮮膜或發泡膠膜包裹，以保美麗外觀。不過，有關包裝恐流入大海，危害人類。有環保團體聯同學者於本港水域採樣，檢獲逾1.8萬件塑膠碎片，當中逾九成為含毒素的微塑膠，若在人體積聚，恐影響生育。調查又發現，本港水域平均每立方米有三件微塑膠，較2015年大增11倍。

若將檢獲的微塑膠細分，六成是即棄餐具、飯盒、托盤等，其次就是發泡膠膜、膠袋和其他包裝。環團批評超市過度包裝成常態，一些無需包裝的水果都強行用上三層包裝，最終誤入海洋，再透過食物鏈危害人體健康。

逾九成塑膠垃圾屬微塑膠 餐具佔最多

環保團體綠色和平於今年1月，聯同香港教育大學科學與環境學系助理副教授霍年亨，在香港東部、吐露港及西部水域沿岸共20個採樣點，利用採樣工具網「Manta net」收集塑膠垃圾樣本，再分析其來源。

團隊於8日共收集到18,123件塑膠碎片，94%屬微塑膠，即直徑少於5毫米的塑膠碎片。其中常見於餐具、食物包裝的「聚苯乙烯」（PS）佔最多，有60.4%。其次是「聚乙稀」（PE），即常見於水果的發泡膠膜、膠袋、保鮮紙，佔18.1%。

綠色和平於香港水域收集到的微塑膠垃圾。香港01記者鄧倩螢／攝影 分享 facebook

東部水域「膠味最濃」 主要是本地生產

團隊於所有採樣點都收集到塑膠垃圾，整體而言，微塑膠的平均濃度為每立方米2.936件，較2015年同類調查增加11倍。東部「膠味最濃」，每立方米有7.637件；吐露港和西部則分別有2.344件及0.534件。綠色和平項目主任陳可淳指出，從上述數據可見，垃圾主要是來自本地生產，而非內地飄洋過海。

超市過度包裝成常態 兩個橙用四件膠包裹

陳可淳續指，調查結果亦反映本港過度包裝已成常態，她舉例，在超市購買兩顆橘子，但竟用上兩個發泡膠裹膜、再加上一個膠托盤，最後還有一層保鮮膜包裹，直斥「無謂」：「同一時間，我們發現無論超市還是街市，都會見到沒有包裝的水果。由此可見，額外的包裝是多麼『無謂』。拆這些包裝，不用一秒，但相關塑膠就會留在海中一輩子。」

陳解釋，微塑膠本身可含有毒害添加劑，如被海洋生物吞下，可令其腸臟變形，降低其活動能力及反應。綠色和平就曾在本地野生烏頭及流浮山蠔中發現微塑膠，陳可淳警告，若如微塑膠中的有害物質於食物鏈積聚，會帶來健康風險，包括干擾內分泌系統，孕婦及發育中的小孩尤其容易受到影響。而去年有科學家首次發現人糞含微塑膠，警告人體若攝取，最嚴重或引致生育問題。

面對塑膠圍港，陳可淳促請政府政府應盡快立法規管，如落實生產者責任制，要求生產商減少使用及回收其產品的包裝物料等。

環保署回覆指，由於包裝物料可包括不同廢物類型，例如塑膠、紙張、金屬、玻璃甚至木材，難以明確界定規管範圍。署方又指大部分在港銷售貨品均為進口，亦難以規管其包裝物料的使用，意味該署現階段無意立法規管。環保署稱會繼續透過宣傳教育和其他不同途徑，鼓勵不同持份者實踐簡約包裝。

兩顆可以「裸買」的橘子，在超市竟用上泡膠裹膜、膠托盤，和保鮮膜包裹。香港01記者鄧倩螢／攝影 分享 facebook

文章授權轉載自《香港01》