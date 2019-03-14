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「KAYAK」最多廉價機票消失 6比價網「最低價」全與實價不符

2019-03-14 15:23香港01 記者李慧妍／報導

消委會於今年首兩個月檢視6個機票比價網站，包括「skyscanner」、「KAY...
消委會於今年首兩個月檢視6個機票比價網站，包括「skyscanner」、「KAYAK」、「Cheapflights」、「momondo」、「DuckDuckLook」及「Google Flights」。香港01記者陳焯煇／攝影
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港人熱愛旅遊，出發前會在各機票比價網站尋找「廉價機票」，但原來各網站搜尋結果的「最低價」並非真實。消委會測試6個機票比價網站，發現網站內提供的票價，與相關第三方購票網站的實際價格不符；其中，「KAYAK」在17.3%的實試過程中，最低價機票於第三方購票網站，原來已售罄，或選項不存在。

另外，在短、中及長途航班機票中，「skyscanner」及「momondo」均屬各網站的最低價之列，表現理想；相反「Google Flights」與「DuckDuckLook」則差強人意，其中本港來往韓國濟州的同時段機票，「Google Flights」標示最底價機票為4,102元，比「skyscanner」2,081元貴近一倍。

消委會指，有比價網站選完「廉價機票」轉至第三方購票網站後，「真實售價」竟比比價網標價高出三成。而網站亦未提供可攜帶行李限額、更改及取消機票、能否賺取飛行里數等資訊，認為在比價表現和資料準確度有待改善。

消委會於今年首兩個月檢視6個機票比價網站，包括「skyscanner」、「KAYAK」、「Cheapflights」、「momondo」、「DuckDuckLook」及「Google Flights」，搜尋來往香港及世界各地的經濟客位機票逾300次，而用戶在各網站選擇航班後，會被轉至相關的第三方購票網站，如航空公司及旅行社網站。

消委會宣傳及社區關係小組主席陳錦榮指，實試發現各機票比價網站的價格表現和資料準確...
消委會宣傳及社區關係小組主席陳錦榮指，實試發現各機票比價網站的價格表現和資料準確度有待改善。香港01記者張浩維／攝影
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「skyscanner」表現最好　整體評分3.5

測試發現，「skyscanner」表現最好，在超過三成的實試中，票價均屬「最低」之列，整體評分有3.5；「Google Flights」則表現最差，近半實試中的最低價均比其餘網站高，整體評分為2。若同時搜尋，今年7月17日至23日來回濟州機票，「skyscanner」為2,081元，「KAYAK」、「Cheapflights」及「momondo」同是2,536元，均為相同航班，但已相差22%、455元。

但「Google Flights」的最低票價卻是4,102元，比「skyscanner」最低價高出近一倍。現時歐洲空中航行安全組織界定飛行距離在1,500公里或以下航班為短程航班，介乎1,500至4,000公里為中程，4,000公里以上則是長程航班。

「skyscanner」、「Cheapflights」及「KAYAK」短程航班價格表現較理想

消委會又分別測試短程航班格價，「skyscanner」、「Cheapflights」及「KAYAK」表現理想。以今年12月20日至27日來回日本沖繩那霸的機票，「DuckDuckLook」票價最低，為3,021元，「KAYAK」、「Cheapflights」、「momondo」均為3,375元，四個均為相同航班；但「Google Flights」的最低票價竟是4,444元，比「DuckDuckLook」高出47.1%、1,423元。

不過，消委會指出，「DuckDuckLook」實試中有55%機率出現最低價，25%則提供最高機票，認為表現兩極。

往新加坡「Google Flights」顯示920元　第三方售1,309.69元

而在搜尋中程航班，8月23日27日來回新加坡機票，最低價位「Google Flights」的920元，但轉至第三方後實際售價卻是1,309.69元，相差逾四成；然而，網站價格最平的「DuckDuckLook」只需1,381元，與實際差額僅約70元。

至於長程航班，「momondo」表現理想，「Google Flights」最低價則有62%高於其它網站，表現失望。其中4月8日至19日來回多倫多機票，「Google Flights」的最低票價為6,122元，比最平的「DuckDuckLook」4,710元高出30%、1,412元。

「Google Flights」票價與第三方網站售價最不符

此外，實試又發現，「Google Flights」提供的票價與相關第三方購票網站的「真實售價」不符情況最嚴重，次數比例高達41.5%，差價由1%至29.8%不等，分別為4月來往桂林與多倫多、8月來往新加坡。「skyscanner」與第三方購票網站差額則由0.5%至6.2%不等。

消委會表示，比價網站的搜尋結果多顯示機票連稅價格和旅程所需時間，但可攜帶行李限額、更改及取消機票的條款與細則、機票的艙位代碼（fare class / booking class）及可否賺取飛行里數等資訊前鋒。

文章授權轉載自《香港01》

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