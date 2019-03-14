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衣航空難╱網酸罹難女大生「死了活該」仇富微博帳號被關

2019-03-14 11:48世界日報 北京14日電

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）10日一架波音737MAX 8客機墜毀，導致機上157人全部罹難，其中包括8名中國籍旅客。一名罹難的浙江女大學生微博帳號下遭留言攻擊，指看不慣她有錢去非洲玩，網民更惡毒留下「你早死了活該」的留言。微博12日公告，已關閉這些不當留言的帳號。

衣航罹難女大生被網友攻擊微博關帳號
衣航罹難女大生被網友攻擊微博關帳號
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錢江晚報報導，8名罹難的中國人中，其中一人是浙江萬里學院新聞系的大四學生程璇，她即將滿22歲，6月就要畢業。程璇的同學表示，這趟非洲之旅其實是她的畢業旅行，她與遠距離戀愛的男朋友兩人分別從上海和英國出發，不幸就此天人永隔。

一名現場協助救援交建職工張君表示，他遇見了浙江遇難女孩的男友，男方想找遺物沒找到，「最後只能走到飛機撞擊大坑的坑邊手捧一捧黃土，帶回身邊留作紀念」。

報導指出，這名女孩的個資不斷遭到媒體和網民深挖，發現她經常出入高級餐廳用餐與入住星級飯店，再加上程璇熱愛旅遊，過去兩年上傳不少到中國各地與台灣旅遊的照片。其微博帳號也湧進網友留言。儘管多數留言都是善意對她的離開表達惋惜，但也出現一些惡意嘲諷的攻擊內容。

衣航罹難女大生被網友攻擊微博關帳號 中國新聞社
衣航罹難女大生被網友攻擊微博關帳號 中國新聞社
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引怒仇富的網友，竟在網路上公開謾罵「你出生含著金湯匙，我一貧如洗，那你早死了活該」、「你去非洲看長頸鹿，我在工地搬磚，那你死有餘辜」、「你死了我拍手稱快」、這些冷血留言引起社會關注，甚至還有留言評論女孩的美醜、猜測她的私生活。

新京報12日發出評論，對這些網友的心態嚴厲批評「變態」。微博管理員12日發布公告，指在用戶檢舉下，關閉了這些存在人身攻擊內容的12名留言者帳號。

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