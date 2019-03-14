京東方在建觸控一體化OLED生產線 將打破三星壟斷

2019-03-14 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



京東方將打破三星觸控一體化柔性OLED的壟斷，南韓媒體ET News報導，京東方將開始生產觸控一體化柔性有機發光二極體（OLED），這將打破三星電子在全球唯一生產的高階產品。

報導指出，繼在大型LCD市場佔據主導地位後，京東方在OLED方面追逐南韓的速度正在加快，業內人士表示，京東方正在四川綿陽建設一條觸控一體化柔性OLED生產線。

綿陽6代柔性OLED生產線（B11）是京東方第二條柔性OLED生產線，京東方計畫將B11的一部分作為觸控一體化生產線，並將於今年開始批量生產。

報導指出，京東方觸控一體化柔性OLED與三星Display的Y－OCTA相同，觸控一體化柔性OLED將過去附著在外部的TSP放在OLED內部實現，使得面板比現有OLED更薄更輕，特別是由於簡化了工藝，因此成本更低。

三星之前獲得這項技術，稱為「Y－OCTA」，並作為戰略產品，該技術三星Display剛開始僅供三星智慧手機使用，以提升三星電子智慧手機競爭力，商業化的代表性產品折疊式螢幕手機。

目前尚不清楚京東方觸控一體化柔性OLED具體進展，不過華為近期發佈的5G折疊螢幕手機華為Mate X中，OLED折疊螢幕是由京東方獨供，京東方觸控一體化柔性OLED專用生產線似乎已具備一定的技術水準，並且可以批量生產。