上海需文創產業人才 台商盼台中人才與創意大輸出

2019-03-13 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



「上海市台灣同胞投資企業協會」下午在會長李政宏帶領下拜會台中市政府，除了進行相關單位對接和商機交流，有多名台商還主動提出投資意願，希望市府代為找地，以利推動。市長盧秀燕和台商座談，除了聽取意見也將協助投資事宜。

李政宏指出，上海台商有1萬3千家，人數達30至50萬人，每年總產值達4百億美金，他們希望利用此次機會與台中市府相關單位對接，並願意提供自身在上海的人脈和資源協助市府或台商。

他允諾明年在台中市舉辦一次上海的就業博覽會，可以提供3千個就業職缺，造福台灣同胞。盧秀燕當場向他道謝。

上海麥可將文創園區總經理連泰瑞表示上海目前大力推動文創，亟需文創產業和人才，甚至可說是用搶的，若台中可以將文創內涵輸出，其中存有很大商機。

上海廣禾堂草本生物科技公司董事長鍾宇富指出，大陸實施二胎政策後，每年人口出生率是台灣的100倍，母嬰事業充滿商機，以往常有台商前往想偷偷的學，但他表示歡迎台商前往，十分願意交流、協助。

王品集團執行長李森斌表示集團願在台中設立集團的創業的孵化中心和研究中心擺在台中，但需要找到一個好地方。

賣珍珠粉圓的鄒氏集團董事長鄒耀宇也表示想在台中市設立一個珍珠博物館，希望市府協助找到適宜地點，且不要小看這個行業，未來珍珠奶茶可能會取代咖啡。