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柯潔免試進清華念商管 網：應該學人工智慧阿

2019-03-13 17:53世界日報 中國新聞組／北京13日電

圍棋冠軍柯潔將就讀清華念工商管理。 世界日報記者戴瑞芬／攝影
圍棋冠軍柯潔將就讀清華念工商管理。 世界日報記者戴瑞芬／攝影
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2017年全球矚目的「人機大戰」，世界圍棋冠軍柯潔對戰人工智慧機器人AlphaGo，柯潔三戰三敗，但雖敗猶榮。1997年出生，已經22歲的柯潔，獲得優秀運動員免試入學推薦，今年下半年將入學北京清華，不過他不是專攻數理，而是選擇工商管理，踏出人生的下一步。

微信公號長安街知事報導，柯潔拿到中國國家體育總局2019年優秀運動員免試入學推薦，他的微博近期已關注了清華大學，如果順利通過公示，今年下半年他將赴清華報到。

報導指出，柯潔並非首個入學清華的棋類國手，2015年，圍棋世界冠軍「八冠王」古力就入讀清華大學人文學院歷史系。國際象棋特級大師侯逸凡也進入北京大學，攻讀國際關係科目。

古力是「棋聖」聶衛平的高足，而柯潔小時候在聶衛平道場學棋、直至職業定段成功，也因此二人可稱得上是師兄弟，如今又相聚清華，再次成為學長學弟。

不少網友表示「心服口服」，也有人認為柯潔「科目沒選好」，網友說，「柯潔的智商，就算不特招，學過幾年也能考上」、「學人工智慧，造個AI，找AlphaGo報仇啊」、「其實我覺得下棋的運動員一般邏輯和計算能力都很強，可以嘗試學學理工科」。

據了解，獲得國際級運動健將稱號、參加指定項目國際賽事或指定項目賽事並取得名列前茅成績的運動員，可免試進入中國高等學校學習。2019年共有939名中國運動員通過審核，獲得推薦資格。曾在2016年裡約奧運會上摘得跳水金牌的任茜，獲得體操銅牌的商春松、王妍，以及國足選手石柯、何超，都獲得了免試入學資格。

北京大學免試入學AlphaGo圍棋
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