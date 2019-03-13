她在朋友圈向300人各借1000元 3年後…結局是這樣

2019-03-13 17:52 世界日報 中國新聞組／上海13日電



四年前，一位姑娘家中遇變故，為了救急，她通過社交網路找到300位朋友，向每人借了1000元，並決定以收入按順序每個月還五個人，五年還清。三年後，她做到了。收到欠款時，很多債主甚至忘了自己曾借出這筆錢。有網友說，這件事透露出的信任、感恩和守諾，讓人感到溫暖。

紫牛新聞報導，2015年6月，27歲的海林突然接到父親的電話，說開車時撞到了人。手足無措的她，不好意思向身邊的親朋好友開口，最後想到在微信公眾號寫一篇文章公開借錢。文章題目是「此後數月經年，我做一個感恩的人」，並提到父親開車撞了人，而母親在兩個月前突發腦出血住院，連續遭遇意外，不得不借錢度過難關。

她在文中說：我需要30萬，我尋找300位朋友，每個人借我1000元，多了拒收，少了也拒收，只接受微信轉帳，我會清楚地備註和記得，我欠300個人，每人1000元。……關於我自己，我不介紹了，不做背書，信任我這個27歲姑娘人品和性格的人，給我一份幫助。

報導說，海林微信公眾號的關注者不多，但她做過公益，還在媒體工作過，朋友圈中有不少公益人和媒體人。經過轉發，出乎海林的意料，300個人只用一個晚上就找到了，其中一多半從未見過面。

林的微信炸了，不停有人加她，給她轉錢，告訴她「姑娘，挺住」，「一切都會好起來的」。

報導說，2018年7月20日，海林提前兩年，完成了還款計畫。

很多人借錢者完全不記得了，收到錢還質疑「你是不是搞錯了」，還有人說：「今日的感動令我震撼！……姑娘，你讓我贏了，贏了這份已經忘記的信任，贏了這份厚重持久的感動，你更讓你自己贏了，贏了超乎你想像的人生！」

也有十來個人，無論怎樣都聯絡不上，對於這些還不出去的錢，海林打算捐出做公益。

報導說，完成這個計畫後，海林寫了一篇文章，寫道，「我時常回想起2015年夏天的那個深夜，不知道是怎樣的幸運，那麼短時間、那麼多人，幫了我。如今的我，有柔韌、耐力和永久純善的心。今天，這個時刻，我挺開心的。」