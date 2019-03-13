貨車違法運入病豬 四川再爆非洲豬瘟疫情

2019-03-13 16:05 中央社 台北13日電



陸媒報導，中國大陸四川省廣安市鄰水縣10日攔獲一輛從江西運載150頭生豬欲至重慶市的貨車，其中已有9頭死亡，經確診為非洲豬瘟陽性，已全數撲殺和無害化處理，移交公安機關調查處理。

中國農業農村部網站12日通報，四川省廣安市鄰水縣一車外地調入的生豬發生非洲豬瘟疫情，但並未說明這些病豬來自江西。

江西此前已爆發過兩起非洲豬瘟疫情，本案若溯源追查，勢必還有後續。

中新網報導，3月10日晚上9時許，四川廣安市鄰水縣非洲豬瘟防控臨時檢查點在包茂高速鄰水南收費站出口，攔獲一輛從江西贛州市寧都縣運往重慶市榮昌區的運豬車。

經查，該車運載生豬150頭(已死亡9頭)，其中只有3頭有耳標，耳標號碼顯示為廣西玉林，但「動物檢疫合格證明」標明耳標號碼為江西省贛州市寧都縣，運載車輛號牌、生豬耳標號與隨行的「動物檢疫合格證明」不符。

報導指出，發現疑似病豬後，鄰水縣動物疫病預防控制中心立即抽取血樣，送往廣安市動物疫病預防控制中心獸醫實驗室檢測，經檢測為非洲豬瘟可疑陽性，後又經四川省動物疫病預防控制中心確診為非洲豬瘟核酸陽性。

據報導，11日晚間，鄰水縣已採取應急回應措施，對該車150頭生豬全部進行了撲殺和無害化處理，以及對該車停靠點和無害化處理點進行了全面消毒，並將該案件移交公安機關調查處理。

這已經是四川爆發的第6起非洲豬瘟疫情。

中國農業農村部此前指出，生豬異地調運是非洲豬瘟疫情擴散的主因之一，佔全部疫情的17%。