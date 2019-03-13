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菲傭患癌被辭退 前僱主拖欠薪 眾籌獲70萬元見證香港有情

2019-03-13 15:53香港01 記者胡家欣報導

Allas（右）昨日分別接受三間媒體訪問，到訪問尾段身體漸感疼痛，面露難色，但她...
Allas（右）昨日分別接受三間媒體訪問，到訪問尾段身體漸感疼痛，面露難色，但她仍然堅持完成整個訪問。香港01記者羅君豪／攝影
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外傭離鄉別井來港，辛酸不足為外人道，若遇上無良僱主，更是徬徨無助。38歲菲傭Baby Jane Allas是單親媽媽，一年多前來港，今年2月中確診患有癌症，未趕及接受治療，阻止病情惡化，就被巴基斯坦籍僱主在病假期間無情解僱，令她失去香港居民公營醫療福利。

可幸她獲得在港妹妹的僱主收留照顧，兼協助她向前僱主追討賠償及欠薪，又發起網上眾籌醫藥費。如今已籌得超過70萬元，更有機會獲慈善機構資助約50萬元藥費。這兩個多月來走過高山低谷，Allas對此感恩，坦言箇中感受難以言喻，只盼努力對抗癌魔，報答一眾支持者。

2017年11月12日， Allas清晰記得這是她抵達香港首日。城市高樓大廈密集，與鄰近陽光與海灘的菲律賓家鄉小島風景截然不同。她當時感到非常興奮，對前景充滿希望，因香港勞工薪酬比當地高出兩倍，足以令她獨力養起家中五個年幼小朋友。

儲物房無床舖提供　一周僅放半日假

不過，希望不久幻滅。過去一年多的時間，Allas受僱於巴基斯坦籍僱主，照顧他們一家四口生活，但待遇卻十分刻薄，例如每日工作約16至18小時，周日公眾假期只有半天休息時間；僱主寓所雖然有三房一廳，但她卻只能睡在滿佈雜物的樓梯房，未有提供床鋪；其日常三餐亦大多只獲提供過期食物，曾經要吃過期兩周的麵包。

面對僱主苛刻的對待，Allas坦言只能啞忍，只盼盡快完成兩年合約，「我好害怕，我擔心僱主會發怒。」陪伴接受訪問的妹妹Mary Ann解釋，一般初來港工作的外傭，面對惡劣的工作環境，都會選擇逆來順受，因若首份工作中途解約，會為履歷帶來負面影響，難以再獲聘請。

確診子宮頸癌第三期　僱主病假前一天發解僱信

不過，日復日的辛勞，令Allas愈來愈虛弱消瘦。今年1月20日她初步被診斷出患有子宮頸癌第三期，需要申請病假休養，期後於2月14日正式確診。期間，Mary Ann的美籍僱主知悉Allas情況後，樂意相助，讓Allas入住其家超過三星期安心休養。Allas形容，妹妹的僱主猶如「天使」，令她難以置信獲得如此厚待。

相反，Allas巴基斯坦僱主知悉其身患絕症後，不但冷嘲熱諷，更在她確診後三日、病假結束前一天，即2月17日發出解僱信，要求兩日後終止合約。Allas被解僱後，無法繼續以香港居民的身份，享有公營醫療福利，更需於兩周內返回菲律賓，令她感到徬徨無助。Allas指，現時醫生指她只有一半機會康復，迫切需要留港接受適切治療，否則病情會急速惡化。她說，若返回菲律賓才求醫，縱然醫藥費用全免，但仍需要輪候一年，或會令病情惡化至無法治療。

文章授權轉載自《香港01》

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