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胡慧中幫丈夫何志平求情信：他是幾乎絕種的君子 為生計要找工作

2019-03-13 15:54香港01 記者李福源報導

何妻胡慧中手寫了5頁紙的中文求情信，形容丈夫是「幾乎絕種的君子」。圖／翻攝自香港...
何妻胡慧中手寫了5頁紙的中文求情信，形容丈夫是「幾乎絕種的君子」。圖／翻攝自香港01
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民政事務局前局長何志平涉行賄案，去年底在美國被裁定洗黑錢等7項控罪罪成，法院將於本月25日判刑。何志平代表律師向美國地區法院法官普雷斯卡（Loretta Preska）提交文件求情，呈上149封來自不同界別人士的求情信，其中何妻胡慧中手寫了5頁紙的中文求情信，形容丈夫是「幾乎絕種的君子」。

胡慧中以何志平以往曾免除基層老婦醫藥費、山區義診等事蹟來表揚其為人，信中寫道：「何志平Patrick Ho，不是一個八面玲瓏，善於交際的人，但絕對是一個真心實意的正人君子，一個大好人。一個現代世間罕有，幾乎絕種的君子！」；她謂，何志平放棄逾百萬美金年薪的醫生工作投身政府，就是為了實現其服務社會的理想。

胡慧中指出，何志平長期沒有時間陪伴家人，家中還有94歲母親在等候他回家，而失去他這經濟支柱，自己亦要「尋找工作機會來維持生計」，而自己過去一年多的痛苦及傷心難以形容，甚至多次不想活下去，唯一要求就是等丈夫回來。

「因為覺得志平日後沒前途了」

另外，胡慧中提到請求何志平的朋友為他寫求情信，「有的不回答我，也就是拒絕幫回何志平，因為害怕得罪美國政府，因為志平落難了，因為覺得志平日後沒前途，沒有再可以利用的價值了。」

為何志平求情的，有他的女兒和媽媽，政界人士包括民建聯立會議員張國鈞及梁志祥、工聯會王國興、全國港澳研究會副會長劉兆佳、港區人大葉國謙及前民政事務局局長曾德成等；至於何志平的前上司、前特首董建華及曾以行會召集人身份與他共事的梁振英則未有撰寫。

何志平案全紀錄

何志平2017年11月與前塞內加爾外長加迪奧（Cheikh Gadio）先後於紐約被捕，被控海外貪污及洗黑錢罪，而加迪奧其後轉為污點證人。被捕後他曾五度申請保釋，惟全被拒絕；當中第三次申請保釋時，法官Katherine Forrest指年紀老邁的何志平，面臨十年以上刑期，如罪成有機會在獄中過世，有誘因以金錢換生命，加上其背後的華信能源曾代付律師費，潛逃風險極高，因此拒絕其申請。

今年11月26日，何志平涉貪賄及洗黑錢等罪的案件在美國紐約開審，一共面對八項控罪，包括被指於2014年秋季至2017年1月，建議向乍得總統代比（Idriss Deby）及前烏干達外長庫泰薩（Sam Kutesa）提供款項，為一間能源公司獲取生意，被控串謀違反《海外反腐敗法》。

另外四項控罪，指何志平以一間中國能源公司的名義，承諾向乍得總統代比（Idriss Deby）提供200萬美元以作行賄，以及於2014年10月和2015年3月，與烏干達前外長、時任聯合國大會主席庫泰薩（Sam Kutesa）會面並涉嫌行賄對方。最後三項控罪包括一項串謀洗黑錢及兩項洗黑錢罪，包括指何於2015年3及7月，先後兩次由香港經紐約一間銀行，合共匯款40萬美元到一個由加迪奧（Cheikh Gadio）持有的杜拜戶口。最後陪審員一致裁定何志平罪成，美國法院宣布押後判決，而何志平繼續還柙，並將面臨每宗控罪最高判囚20年。

文章授權轉載自《香港01》

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