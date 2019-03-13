港59折推6居屋 售近4900單位

2019-03-13 13:42 世界日報 香港13日電



香港資助房屋需求殷切，房委會計畫今年5月推售新一期6個全新居屋屋苑，涉及4871個單位，是2014年復售居屋以來數量最多。

房委會59折推6新盤 何文田居屋王325萬爭入場 香港中國通訊社 分享 facebook

明報報導，6個新屋苑全部位於市區或擴展市區，包括市區靚盤何文田冠德苑、臨海的將軍澳雍明苑等，將以市價五九折定價，介乎156萬至529萬元(港幣，下同，約20萬至67.6萬美元)，折扣率較上期的五二折低。房委會並建議今期調高白表家庭申請者的入息限額至5.8萬元。

報導指出，房委會上期推出的五二折居屋，破紀錄接獲27.2萬份申請，超額認購超過60倍。今期居屋相關內容將在本周五討論，估計最快5月申請，8月攪珠、11月揀樓。該6個屋苑以冠德苑最快落成，料最快今年9月底完工，其餘5個屋苑則分別料於明年6月底至10月底落成。

申請資格方面，消息人士透露，房委會擬調高白表家庭申請者的入息限額至5.8萬元，較上期的5.7萬元高，資產限額則訂於201萬元；至於綠表及白表配額比例，房委會建議維持5：5，並建議預留1500個配額予「家有長者優先選樓計畫」申請者，以及預留500個配額予單身申請者。

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據報導，何文田冠德苑毗鄰居屋冠熹苑和冠暉苑，提供603伙，售價由325萬至529萬元不等，平均呎價8551元屬今期居屋之中售價最高；該「樓王」呎價達9313元，創下復售居屋以來新高。將軍澳雍明苑為今期居屋規模最大項目，提供1395個單位。

其餘4個屋苑全屬單幢樓，包括提供735個單位的馬鞍山錦暉苑，單位「入場價」為156萬元，屬今期居屋項目中最低。提供814個單位的凱德苑，位於長沙灣發祥街西。荃灣尚文苑及火炭旭禾苑則位處工業區附近，分別提供494個及830個，售價由173萬至336萬元不等。

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青年宿舍動土 千人後年可廉租

香港新聞組╱香港13日電

由恒基兆業地產主席李兆基捐地興建、全港最大規模的元朗青年宿舍昨日動工，預定2021年第三季落成，最快明年第三季可接受申請。宿舍由保良局營運，提供1680個宿位，讓18至30歲合資格在職青年以市價租金一半、約月租2000港元可入住，不過，入住青年宿舍者須放棄輪候公屋資格。

文匯報報導，行政長官林鄭月娥、恒地副主席李家誠和保良局主席蔡李惠莉均出席昨日的動土儀式。青年宿舍見成後，樓高27層，總建築樓面面積約逾4.1萬平方米，共提供816間面積約15平方米的單人房，及432個面積約20平方米的雙人房，租金為市值租金一半，首次租期至少2年，期滿後可續租，總租期合計最多5年。

據報導，港府於2011年提出「青年宿舍計畫」，提供6個青年宿舍項目，今次是第二個動工的項目，亦是最具規模的一項，早前獲立法會財務委員會通過撥款逾14億港元興建，昨日正式動土。