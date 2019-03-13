名醫→官員→階下囚 何志平情場也精采

2019-03-13 13:43 世界日報 香港13日電



回顧何志平仕途，由眼科醫生走到政壇，官至民政事務局長，與北京關係密切，曾出任全國政協委員達20年；卸任後他以中華能源基金會成員身分，大力宣揚「一帶一路」，在國際間擔任說客工作，沒料到晚年捲入行賄、洗錢，身陷囹圄。

何志平 眼科名醫、問責高官淪階下囚 分享 facebook

蘋果日報報導，70歲的何志平，1976年在美國田納西州溫德堡大學取得醫學博士名銜，在哈佛大學任助教後，80年代回港於中文大學執教鞭，88年成為全港首位眼科全職教授，1994年起開業行醫。他曾就玻璃體切割手術治療視網膜玻離著書立說，擁有多國專業資格。

何志平 眼科名醫、問責高官淪階下囚 美聯社 分享 facebook

據報導，何志平曾替國家領導醫治眼疾而獲賞識，於1993年展開公職生涯，連續四屆獲委任為全國政協委員。首任特首董建華上場後，何志平仕途更得意，2002年7月獲董建華委任為民政事務局局長，2003年農曆大年初三替香港求得下下籤成為城中話題，本身是基督徒的何志平求籤更受到非議。

2007年卸任局長後，何志平便投入「國家機器」，2010年擔任香港中華能源基金會董事，被捕前擔任常務副主席兼秘書長，該基金會獲得聯合國經濟及社會理事會頒授「特別諮詢地位」，何正是利用基金會身分接觸涉貪對象，為中國華信能源公司尋求生意機會。

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報導稱，何志平除了官場起伏，情場亦精采，他歷經兩段婚姻，與前妻育有兩子女，1997年娶女星胡慧中為第二任妻子，胡還以42歲高齡為他生下一名女兒。