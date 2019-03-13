動漫迷用水泥管打造「夢想民宿」

2019-03-13 11:28 世界日報 北京13日電



水泥管是《哆啦A夢》中主角們常去的地方，而在水泥管中居住，是動漫迷龍先生從小的夢想。於是，他獨自一人開始了，建模、打基礎、裝模、維修、裝潢……耗時45天，這個「夢想民宿」打造完成。他的創意也獲得不少網友的好評，「從第1天看到第45天，你確實是個心靈手巧的男人」。

45天用水泥管打造「夢想民宿」 分享 facebook

瀟湘晨報報導，「水泥管改房屋的視頻在網上很火。」住在湖南湘潭韶山市的龍先生說道。他在一個短視頻APP上記錄了自己創作「夢想民宿」的全過程，在這些短視頻中，有一個視頻點讚數達到1000萬個。

原來，這個「夢想民宿」是龍先生耗時45天，用水泥管改造的房屋。從打基礎、裝模開始，建造的每一個過程都是由龍先生一人完成。水泥管房直徑為2.6米，面積為5平方米，可住兩個大人和一個小孩。龍先生表示，「下一步打算多造幾個特色的水泥管民宿」。

《哆啦A夢》伴隨了很多人的童年，在這部動漫中，水泥管是主人公大雄和小夥伴一起玩耍常去的地方。在他被欺負後，委屈孤獨時，水泥管也是他的「避風港」。

45天用水泥管打造「夢想民宿」 分享 facebook

報導說，28歲的龍先生，家住湘潭韶山市，是一名退伍軍人，目前在家裡經營農家樂。他說他是一名動漫迷，小時候特別喜歡看動漫，建造這個房子的靈感就是來自動漫中大雄經常去的水泥管，「這也是我從小的一個夢想」。

在水泥管外部，龍先生彩繪了一個還原度很高的動漫人物「路飛」，房屋木條門上也畫了可愛的哆啦A夢，給簡單的水泥管增添了一些趣味。

一個水泥管改造房，龍先生花了45天完成。建造房屋的每一個步驟、每一個物品都由他一人完成。

龍先生說，他首先用木板做模具，再用鋼筋固定住，然後一層一層灌水泥，以保證房子的穩定性。模型建造完成之後就是室內設計，房間內的每一處物品都展現了建造者的奇思妙想。看到一個不錯的東西，龍先生就會想這會給房屋帶來什麼樣的效果，並開始在腦海中構思，試著DIY把它做出來。

室內裝飾的照明燈，他選擇了用竹條製成，使屋內頗具美感。房屋門更是巧妙，用一根根的木條拼湊而成。為了達到每個木條旋轉開門的效果，他用電鋸和打磨機製造了一個轉軸。

為了製造一個別具一格的大門鎖，龍先生當初想了很久，怎麼才能實現遠程操控開關？有一天他看到家裡的攝像頭，靈光一現，將攝像頭安置在水泥管房門後，再用鐵絲連接固定木條門閥，只要操控手機上攝像頭“轉頭”功能，就可以透過鐵絲帶動木條，實現房屋門的遠程開關。

龍先生表示，這款「夢想民宿」最多可以容納一家三口居住。裡面也設有電視、空調等基礎設施。目前水泥管房坐落在龍先生家中農家樂的大院裡。