惡劣！5港人趁兩會上訪 竟遭押上火車送返

2019-03-13 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



港媒披露，5名早年在大陸投資遭遇不公對待的女港人，日前趁北京兩會期間前往上訪（越級投訴），但昨天她們要求約見的官員不僅沒出現，還在中午被當地的邊檢人員強行押上火車，送回香港。

據香港明報報導，港人王文金的遺孀黃亞珍表示，她和另外4名港人訪民是在上周六搭火車前往北京的。

在火車上經24小時，周日抵達北京西站。已多次前往北京上訪的71歲黃亞珍說，丈夫生前在山西投資千萬開採銅礦，後來不僅資產被侵吞，2012年更遭當局以「合同詐騙」拘押，其間又遭虐打，保外就醫後返港，但健康惡化並於2014年在香港去世。

說到丈夫的死，黃亞珍泣不成聲，她表示現只是要求國資委將被侵吞的礦山收歸國有，但有關當局一直在「忽悠」（敷衍）她。

黃亞珍等人抵京後，因同行有人無回鄉證，不能入境北京，衆人就決定一起留在西站，並要求有關部門來西站就她們的訴求作出回應，5人的個案涉及山西、湖北、廣東和上海，這些省市駐京辦人員來見過她們，但黃亞珍認為官員的態度敷衍。