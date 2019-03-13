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陸政協委員：盼與台灣民代共同探索兩岸融合新路徑

2019-03-13 10:01聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

大陸全國政協委員、福建泉州市政協副主席駱沙鳴今天（3月13日）上午在大陸兩會的「委員通道」上指出，作為新時代的政協委員將爭取與台灣民意代表，進行廣泛深入的交流與協商，共同探索兩岸融合發展的新路徑，把「兩岸一家親」成為「兩岸一家人」，相信大家都能成為「兩岸統一的圓夢人」。

大陸全國政協將於今天舉行閉幕前，駱沙鳴上午在「委員通道」說，聚焦民生、推動發展、鼓舞融合、促進統一，是台盟界別政協委員的本分，他在「兩會」上帶來兩岸氣息的政協提案和草根信息。駱沙鳴擔任台盟（台灣民主自治同盟）中央委員、福建省委副主委、泉州市委主委、福建省泉州市政協副主席。2018年1月，當選第13屆全國政協委員。

駱沙鳴表示，他的故鄉在台灣，歷史上台灣44%祖籍地在泉州，加大閩南文化等兩岸祖地文化交流，對增進台灣同胞的文化民族國家認知、認同和感情十分有益。他曾在台南主辦「兩岸閩南語歌星總決賽」，2000多位台灣同胞在台南文化中心座無虛席，讓他很感動，他今年向政協提交「加大兩岸交流」的提案，彰顯政協委員對台工作落細落實的責任擔當。

他進一步指出，為了更好改善台灣青年在大陸創業就業的發展環境，他也建議能夠為「卡式台胞證」使用功能進一步改善，為台青創業基地做懶人包，以及惠台政策APP，為台灣學生到大陸提供更多實習崗位，吸引更多台胞、台企到福建這個「第一家園」。

駱沙鳴強調，作為新時代的政協委員，他認為應該爭取更多機會能夠與台灣民意代表，進行廣泛深入的交流與協商，共同探索兩岸融合發展的新路徑，傾聽2300萬台灣同胞所思所盼，以心交心，以情換情，相向融合，把「兩岸一家親」成為「兩岸一家人」，親人之間沒有解不開的情結，相信我們都能成為「兩岸統一的圓夢人」。

駱沙鳴發言結束後，在場一位香港籍政協委員說：「歡迎加入我們『一國兩制』的行列。」駱沙鳴回應說：「我們共同努力吧。」

大陸全國政協委員、福建泉州市政協副主席駱沙鳴指出，作為新時代的政協委員將爭取與台...
大陸全國政協委員、福建泉州市政協副主席駱沙鳴指出，作為新時代的政協委員將爭取與台灣民意代表進行廣泛深入的交流與協商，共同探索兩岸融合發展的新路徑。（新京報）
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