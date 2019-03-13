陸政協委員：盼與台灣民代共同探索兩岸融合新路徑

2019-03-13 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



大陸全國政協委員、福建泉州市政協副主席駱沙鳴今天（3月13日）上午在大陸兩會的「委員通道」上指出，作為新時代的政協委員將爭取與台灣民意代表，進行廣泛深入的交流與協商，共同探索兩岸融合發展的新路徑，把「兩岸一家親」成為「兩岸一家人」，相信大家都能成為「兩岸統一的圓夢人」。

大陸全國政協將於今天舉行閉幕前，駱沙鳴上午在「委員通道」說，聚焦民生、推動發展、鼓舞融合、促進統一，是台盟界別政協委員的本分，他在「兩會」上帶來兩岸氣息的政協提案和草根信息。駱沙鳴擔任台盟（台灣民主自治同盟）中央委員、福建省委副主委、泉州市委主委、福建省泉州市政協副主席。2018年1月，當選第13屆全國政協委員。

駱沙鳴表示，他的故鄉在台灣，歷史上台灣44%祖籍地在泉州，加大閩南文化等兩岸祖地文化交流，對增進台灣同胞的文化民族國家認知、認同和感情十分有益。他曾在台南主辦「兩岸閩南語歌星總決賽」，2000多位台灣同胞在台南文化中心座無虛席，讓他很感動，他今年向政協提交「加大兩岸交流」的提案，彰顯政協委員對台工作落細落實的責任擔當。

他進一步指出，為了更好改善台灣青年在大陸創業就業的發展環境，他也建議能夠為「卡式台胞證」使用功能進一步改善，為台青創業基地做懶人包，以及惠台政策APP，為台灣學生到大陸提供更多實習崗位，吸引更多台胞、台企到福建這個「第一家園」。

駱沙鳴強調，作為新時代的政協委員，他認為應該爭取更多機會能夠與台灣民意代表，進行廣泛深入的交流與協商，共同探索兩岸融合發展的新路徑，傾聽2300萬台灣同胞所思所盼，以心交心，以情換情，相向融合，把「兩岸一家親」成為「兩岸一家人」，親人之間沒有解不開的情結，相信我們都能成為「兩岸統一的圓夢人」。