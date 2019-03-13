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小龍蝦學院被嘲奇葩學院 專家：笑話它的人根本不懂職業教育

2019-03-13 03:14世界日報 中國新聞組／整理

小龍蝦專業畢業生被預定一空，職業教育找對了市場方向
小龍蝦專業畢業生被預定一空，職業教育找對了市場方向
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對於高職開辦小龍蝦學院，開設小龍蝦專業，引起輿論爭議，還有人把這些學院歸為「奇葩學院」，不少人甚至嘲諷這是大學辦學的「墮落」。

不過，知名教育工作者熊丙奇在新京報發表評論認為，這其實並非辦學的笑話，而是笑話辦學的人根本不知道何為職業教育，是把所有的學校都視為普通院校對待。

他在文章中指出，職業教育就是面向社會需求，以就業為導向的教育。

小龍蝦專業畢業生被預定一空，職業教育找對了市場方向
小龍蝦專業畢業生被預定一空，職業教育找對了市場方向
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他表示，在高等教育普及化時代，高等院校是要有明確的辦學定位的。其中，根據社會發展情況，大約有5％到10％的高等學校，應該堅持精英教育辦學定位，進行通識教育，以能力為導向培養人才，重視學生的基本能力培養。這類學校不輕易地根據社會需求的變化而調整專業。即便某一專業的就業前景不好，如一些基礎學科領域的專業，但從國家和社會長遠發展角度，學校就應該堅持舉辦。

但這是針對實行精英教育的大學而言的，更多的高等院校應開展的是職業教育，也就是辦成培養技能人才的職業培訓所，社會需要什麼人才，就培養什麼人才。

他稱，遺憾的是，很多地方本科院校都想辦學術型大學，不安於職業教育定位，而高職院校也沒有形成自己有特色的職業教育體系。

對於引起輿論關注的潛江小龍蝦學院，熊丙奇說，嚴格意義上講，只是有一個用於對外宣傳的名義上的小龍蝦學院，在學院的建制中並無小龍蝦學院。學院建制是江漢藝術職業學校的飲食文化學院。另外，也無小龍蝦專業，而是將市場營銷、烹飪工藝與營養、餐飲管理三個專業的專業方向，設置為小龍蝦方向。

這表明，雖然學校辦學者已經意識到要進行職業教育轉型，認為根據當地小龍蝦產業發展的實際情況，培養小龍蝦專業人才大有作為，但還受到傳統的辦學模式限制。

他指出，如果職業教育繼續參照普通教育辦學，強調學歷導向，那麼，將始終使職業教育比普通教育「低一等」，而且也無法辦出特色，滿足各產業、行業發展對高技能人才的需求。

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